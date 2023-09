Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέα Ζηλανδία: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο Νότιο Νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί φέτος στην περιοχή έγινε ιδιαίτερα αισθητός, λόγω και του εστιακού βάθους του.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το εθνικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (GeoNet).

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 09:14 (τοπική ώρα, 00:14 ώρα Ελλάδος), εντοπίζεται περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Τζεραλντίν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση φέτος στη Νέα Ζηλανδία, υπογραμμίζει η εφημερίδα New Zealand Herald.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) είχαν εκτιμήσει νωρίτερα πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ερντογάν: οι προσδοκίες και οι “κόκκινες γραμμές” της Ελλάδας

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

ΣΥΡΙΖΑ: ο Τσακαλώτος στηρίζει Αχτσιόγλου και “καρφώνει” Κασσελάκη