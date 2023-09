Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Κουνούπια, δυσοσμία και απόγνωση στις πληγείσες περιοχές (εικόνες)

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς των κατοίκων. Χωριά "φαντάσματα", υγειονομική "βόμβα" τα νεκρά ζώα και τα λιμνάζοντα νερά.

Πυρετωδώς εργάζονται τα συνεργεία για να αποκαταστήσουν μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί οι υποδομές στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, από την κακοκαιρία Daniel.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην οδική επανασύνδεση των πληγεισών περιοχών , καθώς γέφυρες και οδικό δίκτυο είναι εκτός λειτουργίας.

Ολόκληρα χωριά είναι βυθισμένα στη λάσπη, το νερό σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πόσιμο ή είναι ακατάλληλο για κάθε ανθρώπινη χρήση, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά με μια έντονη δυσοσμία και την επέλαση των κουνουπιών.

Παράλληλα οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, η οποία περιλαμβάνει και τον καθαρισμό των σχολικών αυλών. Επίσης σε εξέλιξη είναι και οι εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας στους δρόμους.

Σε εξέλιξη επίσης είναι και η καταγραφή των ζημιών από αρμόδια συνεργεία.

