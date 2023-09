Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Συμφωνήθηκε εκεχειρία υπό όρους

Οι δυνάμεις των Αρμενίων στην περιοχή συμφώνησαν στους όρους που τέθηκαν από τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός. Επιβεβαιώνει το Μπακού.

Οι Αρμένιοι του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν τα όπλα σήμερα στο πλαίσιο εκεχειρίας και θα διαπραγματευτούν ήδη από αύριο την επανένταξη της διαφιλονικούμενης αυτής περιοχής στο Αζερμπαϊτζάν, κατόπιν συμφωνίας που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

"Συμφωνία συνήφθη για να αποσυρθούν οι εναπομείνασες μονάδες και στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας (...) και για τη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό των ενόπλων σχηματισμών του Στρατού Άμυνας του Ναγκόρνο Καραμπάχ", ανακοίνωσε η προεδρία των Αρμενίων αυτονομιστών.

Επίσης διευκρίνισε ότι οι πρώτες συνομιλίες που αφορούν "την επανένταξη" του εδάφους στο Αζερμπαϊτζάν θα διεξαχθούν αύριο, 21 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Γεβλάκ του Αζερμπαϊτζάν.

Οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας ήδη από σήμερα στην αυτονομιστική περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και την διεξαγωγή των πρώτων συνομιλιών αύριο για την επανένταξη αυτού του διαφιλονικούμενου θύλακα στο Αζερμπαϊτζάν.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε, μετά τους αυτονομιστές, ότι οι δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα αφοπλιστούν και ότι εκεχειρία θα ετίθετο σε ισχύ στις 12:00 ώρα Ελλάδος, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης του Αζερμπαϊτζάν για να ξαναθέσει υπό τον έλεγχό του τον θύλακα.

Η Αρμενία είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν στον διαφιλονικούμενο θύλακα.

"Υπάρχουν μέχρι στιγμής 32 νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 7 νεκροί (εκ των οποίων 2 παιδιά) και 35 τραυματίες (εκ των οποίων 13 παιδιά) στον άμαχο πληθυσμό", αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η Αναχίτ Μανασιάν, αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τις αρχές και είναι επιφορτισμένη με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περίπου 100 νεκροί από την στρατιωτική επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν

Πρώην πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αρμενικής διοίκησης του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδόν 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τον, όπως τον χαρακτήρισε, «μεγάλο πόλεμο» που εξαπέλυσε χθες το Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή αυτή.

«Πρόκειται για μεγάλο πόλεμο - το Αζερμπαϊτζάν άρχισε πλήρη επιχείρηση», δήλωσε ο Ρούμπεν Βαρντανιάν, πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης της αποσχισθείσας περιοχής, στο Reuters από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν συνέχισαν την στρατιωτική επιχείρηση όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί.

«Ήδη εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και κοντά 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί», σημείωσε ο Βαρντανιάν.

