Αρμενία - Πασινιάν: το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στο Ναγκόρνο Καραμπαχ

«Το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε μια χερσαία επιχείρηση με στόχο την εθνοκάθαρση των Αρμενίων του Καραμπάχ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αρμένιος Πρωθυπουργός.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε μια ένοπλη χερσαία επιχείρηση στον θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και θέλει να «σύρει την Αρμενία σε εχθροπραξίες», ωστόσο ο Αρμένιος πρωθυπουργός τόνισε ότι ο αρμενικός στρατός δεν συμμετέχει στις μάχες που ξεκίνησαν.

«Μερικές δυνάμεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές προσπαθούν να σύρουν την Αρμενία σε πόλεμο. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνω: Ένοπλες Δυνάμεις της Αρμενίας στο Ναγκόρνο Καραμππάχ, δεν υπάρχουν».

«Το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε μια χερσαία επιχείρηση με στόχο την εθνοκάθαρση των Αρμενίων του Καραμπάχ», ανέφερε ο Πασινιάν.

Συμπλήρωσε ότι η κατάσταση στα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν παραμένει «σταθερή» και ότι η Αρμενία «δεν εμπλέκεται σε ένοπλες ενέργειες».

Παράλληλα τόνισε ότι γίνονται εκκλήσεις «από διάφορα μέρη» για ένα πραξικόπημα στην Αρμενία με φόντο την αζέρικη επίθεση.

Δύο άμαχοι νεκροί και 11 τραυματίες

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από επιθέσεις του αζέρικου στρατού που εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε ο Γκέχαμ Στεπανιάν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θύλακα.

Ανάμεσα στους τραυματίες, συμπεριλαμβάνονται παιδιά, τόνισε.

