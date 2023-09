Παράξενα

Ινδονησία: Φυλακή σε μουσουλμανά που προσεύχεται και τρώει χοιρινό

Γυναίκα ανήρτησε στο TikTok βίντεο στο οποίο λέει μια μουσουλμανική προσευχή και στη συνέχεια τρώει χοιρινό. Η ποινή που της επιβλήθηκε.

Δικαστήριο της Ινδονησίας καταδίκασε μια γυναίκα αυτή την εβδομάδα σε διετή ποινή φυλάκισης για παραβίαση του νόμου περί βλασφημίας επειδή ανήρτησε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο λέει μια μουσουλμανική προσευχή και στη συνέχεια τρώει χοιρινό.

Η Ινδονησία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παγκοσμίως και το χοιρινό θεωρείται, σύμφωνα με το ισλάμ, "χαράμ", δηλαδή απαγορευμένο.

Η Λίνα Λουτφιαβάτι, γνωστή και ως Λίνα Μουχέρτζι, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται μουσουλμάνα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ανήρτησε ένα βίντεο στο TikTok τον Μάρτιο στο οποίο έλεγε μια προσευχή, που μεταφράζεται ως "στο όνομα του Θεού" προτού φάει τραγανιστά τσιπς χοιρινού.

Το δικαστήριο στην πόλη Παλεμπάνγκ της Ινδονησίας, που βρίσκεται στη νήσο Σουμάτρα, την καταδίκασε χθες για τις ενέργειές της κρίνοντας ότι σκοπίμως "διέδωσε πληροφορίες με στόχο την υποκίνηση μίσους ή την ατομική/ομαδική εχθρότητα με βάση την θρησκεία", σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Το δικαστήριο την διέταξε να πληρώσει πρόστιμο 250 εκατομμύρια ρουπίες (περίπου 15.000 ευρώ).

Επικριτές υποστηρίζουν ότι οι αυστηροί νόμοι περί βλασφημίας της Ινδονησίας χρησιμοποιούνται για να υπονομεύσουν την επί μακρόν φήμη για ανοχή και πολυπολιτισμικότητα που έχει η χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας.

Μετά την δίκη η Λίνα είπε στους δημοσιογράφους ότι εκπλήσσεται με την ετυμηγορία.

"Το ξέρω ότι ήταν λάθος μου, αλλά δεν περίμενα αυτή την τιμωρία", δήλωσε η Λίνα στον τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό MetroTV.

Ο Ουσμάν Χαμίντ, εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας Ινδονησίας, δήλωσε ότι το άρθρο περί βλασφημίας του ινδονησιακού νόμου χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο ώστε να βάζει στο στόχαστρο μειονοτικές ομάδες και διαφωνούντες.

"Δεν συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ινδονησίας σε σχέση με τον σεβασμό και την προστασία της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων κάποιου, την ελευθερία της άποψης και της έκφρασης", είπε.

Ο νόμος περί βλασφημίας έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί εναντίον εκείνων που έχουν κατηγορηθεί ότι έχουν προσβάλει το ισλάμ, ανάμεσά τους και ο χριστιανός πρώην κυβερνήτης της Τζακάρτα, ο Μπασούκι "Αχόκ" Πουρνάμα, ο οποίος το 2017 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για βλασφημία με κατηγορίες που ευρέως θεωρήθηκαν πολιτικά υποκινούμενες.

Το Συμβούλιο Ουλεμάδων της Ινδονησίας, ένα ανώτατο σώμα κληρικών, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η ενέργεια της Λίνας ήταν βλάσφημη κατά του ισλάμ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

