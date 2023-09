Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θέλουμε ουσιαστική αυτοδιοίκηση, όχι μακρύ χέρι του Μαξίμου

Μομφές κατά κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης για το ζήτημα των υποκλοπών, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Πιστεύω στην αυτοδιοίκηση για την αυτοδιοίκηση και όχι στην αυτοδιοίκηση ως μακρύ χέρι του Μεγάρου Μαξίμου» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξήρε την αυτοδιοικητική κουλτούρα του ΠΑΣΟΚ ως μια κουλτούρα που στρέφει την αυτοδιοίκηση υπέρ του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας και δεν αποτελεί το μακρύ χέρι των κομμάτων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών καταλόγισε στη Δικαιοσύνη πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην πρόοδο της υπόθεσης, την οποία χαρακτήρισε πληγή για το πολιτικό σύστημα.

«Μου κάνει εντύπωση που πριν από λίγες μέρες γράφτηκε, ότι στο ΔΣ ενός μεγάλου αθλητικού σωματείου, θα συμμετάσχει ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία μέσω του πρωθυπουργού να δήλωσε στο debate ότι το πρόσωπο αυτό δεν αποτελούσε “εθνικό κίνδυνο”, δε μας λέει όμως τι απεφάνθη γι’ αυτόν η Εξεταστική Επιτροπή και τι συνέβη με την κ. Βλάχου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συνέχισε: «Δε μας πληροφορεί τι έγινε με όλους αυτούς τους επιχειρηματίες με του οποίους ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάψει να συναλλάσσονται. Εγώ έκανα όλες ανεξαιρέτως τις νομικές ενέργειες τις οποίες έπρεπε να κάνω, εις βάρος όλων όσοι εμπλέκονται με το θέμα των υποκλοπών. Δε βλέπω όμως καμία ευαισθησία από το πολιτικό σύστημα. Μόνο φωνές. Δεν άκουσα, όταν στα τέλη Ιουλίου υπέβαλα εκείνο το λευκό φάκελο στη Βουλή, να βγουν άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης και να πουν “έχουμε κι εμείς αντίστοιχο φάκελο”. Αναρωτιέμαι: δεν έγινε απόπειρα να παρακολουθηθεί άλλος από την αντιπολίτευση; Το predator μόνο σε μένα ήρθε; Υποτίθεται ότι υπήρχαν λίστες με ονόματα. Που είναι λοιπόν οι υπόλοιποι οι οποίοι φώναζαν τότε; Πήραν λευκό φάκελο; Αν πήραν γιατί δεν το δηλώνουν; Εγώ τον υπέβαλα στη Βουλή και στη Δικαιοσύνη». Καταλήγοντας για το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης πραγματοποίησε έμμεση αναφορά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και σημείωσε: «Η Δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας εκτρέπεται σε κακούς δρόμους και μπορεί να κατρακυλήσει σε περιπέτειες τις οποίες ο ελληνικός λαός νόμιζε, ότι τις είχε στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που τους ενδιαφέρει πιο πολύ η καρέκλα του υπουργού παρά η Δημοκρατία και τα Ατομικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και γι’ αυτό πρέπει να πάνε στο σπίτι τους στις επόμενες εκλογές».

Τέλος, σχολιάζοντας τις οικονομικές εξελίξεις ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυριζόταν ότι ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αναθεωρείται, εγώ του έλεγα το αντίθετο και με κατηγορούσε ότι δεν ξέρω τι λέω, όπως άλλωστε έκανε και στις φυσικές καταστροφές. Τώρα που τελικά ο ίδιος τον αναθεώρησε, θα μας πει παρακαλώ ποιος είναι ο αναξιόπιστος; Εκτός κι αν είναι τόσο εγωιστής που, αντί να παραδεχθεί το σφάλμα του, εφαρμόζει την πρότασή σου αλλά αφού πρώτα σου επιτεθεί προληπτικά, για να μη φανεί ότι σε αντιγράφει. Μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια κομπλεξικά ζητήματα, εγώ δεν αντιμετωπίζω».

