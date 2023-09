Πολιτική

Μητσοτάκης στο CNN: να επιλύσουμε τη μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία

Τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN, για τα ελληνοτουρκικά, της πλημμύρες στην Θεσσαλία και την κλιματική αλλαγή.

«Με την Τουρκία έχουμε διαχρονικές δυσκολίες και μία και μοναδική διαφορά: την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι εύκολο να επιλυθεί, αλλιώς θα είχε ήδη γίνει. Μπορούμε όμως να το επιχειρήσουμε και στο μεταξύ να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε τομείς, όπως η Πολιτική Προστασία και η κλιματική αλλαγή», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο CNN, λίγη ώρα πριν από την κρίσιμη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 78ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι ελληνική οικονομία πάει πολύ καλά, εκτίμησε πως έχουμε πάρει ήδη την επενδυτική βαθμίδα, για να επαναλάβει ότι η τιτάνια προσπάθεια της αποκατάστασης των ζημιών στη Θεσσαλία, της ανακούφισης των πληγέντων και της οικονομικής ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής θα απαιτήσει πολλούς πόρους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι χρειάζεται συγκρότηση μιας παγκόσμιας συμμαχίας καθώς, όπως είπε, θα απαιτηθούν τρις ευρώ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

