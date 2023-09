Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Έστησαν “οπλοστάσιο” σε προαύλιο ΚΑΠΗ (εικόνες)

Έκπληκτος ο υπάλληλος του δημοτικού ιδρύματος αντίκρυσε εκρηκτικούς μηχανισμούς και πολεμοφόδια.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός αυτοσχέδιων εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί σε ΚΑΠΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής και συσχετίστηκαν με τα επεισόδια που έλαβαν χώρα το βράδυ του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου στις οδούς Γενοκτονίας και Λ. ΝΑΤΟ .

Συγκεκριμένα, από υπάλληλο του ΚΑΠΗ βρέθηκαν στο προαύλιο του εν λόγω χώρου και στη συνέχεια κατασχέθηκαν:

53 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί (μολότοφ),

2 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί εμπρηστικοί μηχανισμοί, αποτελούμενοι ο καθένας από ένα μεταλλικό φιαλίδιο βουτανίου και μια κροτίδα με φυτίλι,

1 αυτοσχέδιος εκρηκτικός εμπρηστικός μηχανισμός, αποτελούμενος από μεταλλικό φιαλίδιο βουτανίου, πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και κροτίδα με φυτίλι,

1 αυτοσχέδιος εκρηκτικός εμπρηστικός μηχανισμός, αποτελούμενος από φιαλίδιο βουτανίου και 2 πλαστικά μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό,

1 ζευγάρι διάφανα πλαστικά προστατευτικά γυαλιά,

1 πέτρα και 2 πλαστικοί κλωβοί.

Η προανάκριση για εμπρησμό, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παρακώλυση συγκοινωνιών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα διενεργείται από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

