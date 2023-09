Κοινωνία

Ταυτοποιήθηκαν ταραχοποιοί από διαδήλωση του Μαρτίου

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες και πώς εντοπίστηκαν μετά από τόσο καιρό.

Η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο ατόμων (ενός 17χρονου και ενός 40χρονου), οι οποίοι την 3 Μαρτίου 2023 κατά τη διάρκεια πορείας στο Κέντρο της Αθήνας φέρονται να πραγματοποίησαν επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών που επέβαιναν σε περιπολικό και βρίσκονταν στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε πως ο 17χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και χειρουργική μάσκα και συμμετέχοντας σε ομάδα ατόμων, πραγματοποίησε διαδοχικές επιθέσεις στους αστυνομικούς που επέβαιναν στο περιπολικό, ενώ στη συνέχεια περιέλουσε το εσωτερικό αυτού με εύφλεκτο υγρό, ενισχύοντας πυρκαγιά που είχε τεθεί από άλλα άτομα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι επίθεση στο περιπολικό πραγματοποίησε και ο 40χρονος, ενώ από το εσωτερικό του οχήματος αφαιρέθηκε προσωπικό τσαντάκι του ενός αστυνομικού.

Αποτέλεσμα των επιθέσεων ήταν ο τραυματισμός των αστυνομικών και η πρόκληση εκτεταμένων φθορών στο περιπολικό. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος διακριβώθηκε ότι συμμετείχε στις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στις οδούς Φιλελλήνων και Όθωνος, ενώ επιπλέον προκάλεσε φθορές σε ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 17χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού που φορούσε κατά την επίθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά -κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, εμπρησμό και έκρηξη από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και μηχανισμών, σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών κατά συναυτουργία, απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, απειλή, εξύβριση, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία καθώς και παράβαση των νόμων περί όπλων , βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

