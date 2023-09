Κοινωνία

Εθνική Οδός: ανοίγει για τα βαρέα οχήματα

Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία για τα βαρέα οχήματα η Εθνική Οδός.

Αποδίδεται αύριο Πέμπτη 21/9 στις 06:00 στην κυκλοφορία και για τα βαρέα οχήματα έως 44 τόνους, το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου μεταξύ Α/Κ Συκουρίου και Α/Κ Γυρτώνης, έχοντας ολοκληρώσει τους ελέγχους αρτιότητας και δομικής επάρκειας και μεσύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η κυκλοφορία και για τα βαρέα οχήματα θα διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ανωτέρω τμήμα και στις δύο κατευθύνσεις, έως την πλήρη υποχώρηση των υδάτων και τον επανέλεγχο του σώματος και των τεχνικών του αυτοκινητόδρομου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, συνιστάται στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια όλων των οδηγών, να τηρούν απόσταση 100 μέτρων από το προπορευόμενο όχημα, ενώ για όλους τους οδηγούς ζητείται να τηρούν το όριο ταχύτητας των 80χλμ και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

