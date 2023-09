Κοινωνία

Λέσβος: 82χρονος ασέλγησε σε ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ιστορικό των πράξεων οι οποίες αποδείχθηκαν δικαστικά. Οι λόγοι για τους οποίος ο υπερήλικος αφέθηκε ελεύθερος.

-

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, το Μικτό Εφετείο Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, αποτελούμενο από τρεις δικαστές και τέσσερις ενόρκους αποφάσισε ομόφωνα ότι ο 92χρονος σήμερα Γ. Α., ασέλγησε προ 10 ετών σε βάρος 12χρονου κοριτσιού στη Μυτιλήνη. Πλην όμως αφήνεται ελεύθερος, καθώς αφετέρου απαλλάχθηκε σε β' βαθμό από την κατηγορία του βιασμού, με την οποία είχε καταδικαστεί σε α' βαθμό σε δίκη στη Χίο, και αφετέρου η ποινή των αδικημάτων της αποπλάνησης και της ασέλγειας για τις οποίες καταδικαστηκε εκ νέου και στο β΄βαθμό, έχει πλέον παραγραφεί.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr , Στις 26 Ιουνίου του 2013, το κορίτσι (σ.σ δεν είχε καν συμπληρώσει τα 12 έτη) με νοητική στέρηση, βγήκε στη γειτονιά της να βρει τη φίλη της. Γείτονας της οικογένειας ο 82χρονος τότε Γ. Α. ο οποίος, αν και στην απολογία του τόνισε ότι δεν πείραξε τρίχα από τα μαλλιά της, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποφάσισε ομόφωνα ότι ασέλγησε σε βάρος της, με τις πράξεις του να περιγράφονται αναλυτικά κατά την ακροαματική διαδικασία από τη μητέρα και τη γιαγιά του κοριτσιού. Και το ιδιο το κορίτσι όμως ανακάλεσε μπροστά σε ψυχίατρο τα όσα βίωσε, για τα οποία αρχικά ένιωθε ενοχές η ίδια.

Ας σημειωθεί ότι η οικογένεια κατήγγειλε το συμβάν, η Εισαγγελία κινήθηκε και η πρώτη δίκη έγινε στη Χίο. Η οικογένεια του κοριτσιού με πλήθος προβλημάτων οικονομικών και προσωπικών, είχε δυσκολία ακόμα και να μεταβεί στη Χίο για την εκδίκαση του πρώτου βαθμού. Δεν είχε δε τα χρήματα, όπως μας είπε, για να πληρώσει δικηγόρο, και έτσι δεν υπήρχε Πολιτική Αγωγή. Ούτε μπορούσαν να γίνουν ερωτήσεις στους μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου ή στον μαιευτήρα. Ο οποίος κατέθεσε πως κατά την εξέταση του 12χρονου δεν βρέθηκαν σημάδια βιασμού, παρά μόνο εγινε διαπίστωση ότι το παιδί δεν μιλούσε, σαν να είναι σε απάθεια.

Η εξέταση της ψυχιάτρου όμως, για την καλή αντίληψη του παιδιού και τα όσα διηγήθηκε έπεισαν την Εισαγγελέα, που πρότεινε να παραμείνει το κατηγορητήριο ως έχει. Ας σημειωθεί ότι στη Χίο είχε κριθεί σε πρώτο βαθμό ένοχος και για αποπλάνηση ανηλίκου και για βιασμό με 8 χρόνια ποινή φυλάκισης σε αναστολή μέχρι την Έφεση. Με άλλα λόγια δεν μπήκε στη φυλακή ο 82χρονος, σήμερα 92χρονος που απαλλάχτηκε και από τον βιασμό.

Συνήγορος υπεράσπισης του Γ.Α ήταν η Ραλλού Τσακαρέλλου, η οποία ορίστηκε από το κράτος λόγω οικονομικού κωλύματος του 92χρονου, και η οποία ως δικηγόρος επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο και από την παρουσία της φάνηκε ότι έχει μελετήσει ιδιαίτερα την υπόθεση που ανέλαβε έναν χρόνο πριν.

Πηγή: Stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες

ΣΥΡΙΖΑ - Τσακαλώτος στον ΑΝΤ1: γιατί στηρίζω την Αχτσιόγλου (βίντεο)