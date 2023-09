Οικονομία

Ρεύμα: Τα τιμολόγια για τον Οκτώβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι ρεύματος για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο.

-

Αμετάβλητο στα 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα παραμένει το οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα οι χρεώσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ είναι 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα αν η κατανάλωση είναι έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς αν η κατανάλωση του μήνα υπερβεί τις 500 κιλοβατώρες. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση παραμένει επίσης στα 11,4 σεντς.

Τα τιμολόγια λοιπών προμηθευτών για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής:

Protergia Οικιακό Value+: 0,0888 σεντς ανά κιλοβατώρα, από 0,0946 το Σεπτέμβριο.

Ήρων GENEROUS GUARANTEE HOME: 0,0855 Euro/kWh, με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας και ανώτατη τιμή Guarantee 0,170 Euro/kWh)

Elpedison Value 0,0800 Euro/kWh

Nrg on time+: 0,14500 Euro/kWh

Watt&Volt: 0,09480 Euro/kWh

Φυσικό Αέριο Ελλάδας: Ρεύμα Οικιακό MAXI Free+ 0,124 Euro/kWh

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Απίστευτη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Μητσοτάκης – Στόλτενμπεργκ: Συνάντηση στην Νέα Υόρκη

Νότια Αφρική: Κύμα που προκάλεσε ελικόπτερο σκόρπισε τον θάνατο σε πολεμικό υποβρύχιο