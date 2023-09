Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Οι τριετίες, η παράλληλη εργασία και το πενθήμερο

Γιατί ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι «σήμερα ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα εξευτελίζεται».

Ο Υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο εργασιακό νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, αλλά και σε άλλα θέματα της; Πολιτικής επικαιρότητας.

Αρχικά και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το «ξεπάγωμα» των τριετιών και αν υπάρχει περίπτωση αυτές να «ξαναπαγώσουν» σε περίπτωση που οι δείκτες της ανεργίας επιδεινωθούν εκ νέου, απάντησε ότι η πρώτη τριετία για το χρονικό διάστημα 2024 – 2027 έχει ξεπαγώσει οριστικά και το μέτρο αυτό αφορά περίπου 1,5 εκ. εργαζόμενους. Για το τι θα γίνει την περίοδο 2027 – 2030 είναι κάτι που θα αποφασιστεί αφού συνεκτιμηθούν όλα τα τότε στοιχεία, αλλά η αίσθηση του βλέποντας την πορεία της Οικονομίας, είναι ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε πίσω…

Ο κ. Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός αναφερόμενος στο θέμα της ακρίβειας, λέγοντας πως όντως είναι πρόβλημα, αλλά σήμερα η ζωή τον πολιτών είναι πολύ καλύτερη από ότι ήταν την περίοδο 2015 – 2019, χάρη στην Κυβέρνηση της ΝΔ και τα αυξημένα εισοδήματα των πολιτών.

Σχολιάζοντας το θέμα της παράλληλης εργασίας που περιλαμβάνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο, δήλωσε πως πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία και η χώρα μας είναι η τελευταία στην Ε.Ε που συμμορφώνεται με αυτήν. «Πρόκειται για ένα μέτρο που είναι 100% υπέρ των εργαζομένων καθώς τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν και δεύτερη εργασία με τα νόμιμα δικαιώματα τους, ενώ μέχρι σήμερα ο πρώτος τους εργοδότης μπορούσε να τους απαγορεύσει να έχουν και δεύτερη κύρια εργασία».

«Το πενθήμερο δεν αλλάζει και δεν καταργείται, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε πως σε επιχειρήσεις που λειτουργούν όλη την εβδομάδα, οι εργαζόμενοι θα μπορούν αν δουλεύουν και Σάββατο ή Κυριακή, χωρίς όμως να επηρεάζεται το 5θημερο αν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση τους και μάλιστα με υψηλότερες αμοιβές για εργασία το Σάββατο ή την Κυριακή.

Ο κ. Γεωργιάδης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις σημερνές απεργιακές κινητοποιήσεις, δηλώνοντας πως «ο συνδικαλισμός εξευτελίζεται σήμερα στην Ελλάδα», εξηγώντας πως σήμερα βιώνουμε κάτι παράλογο.

«Το νομοσχέδιο για τα εργασιακά αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Δεν αφορά το Δημόσιο, γι΄ αυτό νομοθετεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Ε λοιπόν σήμερα δεν απεργεί ο ιδιωτικός τομέας τον οποίο αφορά το νομοσχέδιο (ΓΣΕΕ) και απεργεί ο δημόσιος τομέας τον οποίο δεν επηρεάζει το νομοσχέδιο (ΓΣΕΕ)», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι το επίδομα προσωπικής διαφοράς θα δοθεί και φέτος στους συνταξιούχους που το δικαιούνται και μάλιστα η καταβολή του θα γίνει τον Δεκέμβριο και πριν τα Χριστούγεννα.

