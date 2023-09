Οικονομία

Απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο: Συγκεντρώσεις και κλειστοί δρόμοι

Σε εξέλιξη πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είναι σε εξέλιξη πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ με αφορμή την ψήφιση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από τους στύλους του Ολυμπίου Διός και στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Σέκερη.

Λόγω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και σε συνδυασμό με την συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στις απεργιακές κινητοποιήσεις, υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους δρόμους της Αττικής. Δείτε ΕΔΩ πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

