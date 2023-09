Πολιτική

Απεργία – Κουτσούμπας: Ηχηρή απάντηση στη συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σκληρή επίθεση στην Κυβέρνηση από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Σήμερα δίνεται μια ηχηρή απάντηση σε όλη τη χώρα από το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα ενάντια στην κυβέρνηση, το κράτος, τη μεγαλοεργοδοσία, τη συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, με αιχμή το αντεργατικό νομοσχέδιο-έκτρωμα, που συζητιέται αυτές τις ώρες στη Βουλή», δήλωσε στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ακόμα, δίνεται μια ηχηρή απάντηση για το μεγάλο ψέμα, την κοροϊδία με τις τριετίες που έφερε η κυβέρνηση, αλλά και για την εγκληματική πολιτική της που βουλιάζει τις ζωές, τις περιουσίες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού μέσα στις λάσπες του "κόστους-οφέλους", σε αυτή τη λογική για να υπηρετηθούν τα κέρδη των λίγων», πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και τόνισε καταλήγοντας:

«Γι' αυτό η λύση είναι μια: Ένας για όλους και όλοι για έναν».

