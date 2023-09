Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο για ληστείες σε βάρος νεαρών

Ο δράστης επιτιθόταν σε παρέες νεαρών με μαχαίρι και έκλεβε από χρυσές αλυσίδες μέχρι και κινητά τηλέφωνα.

Χειροπέδες σε 19χρονο, που κατηγορείται ότι υπό την απειλή μαχαιριού τέλεσε δύο ληστείες με θύματα παρέες νεαρών, έβαλαν αστυνομικοί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι ληστείες, σύμφωνα με τη δικογραφία, διαπράχθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες, ενώ η λεία του περιελάμβανε χρυσές αλυσίδες και κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένα μαχαίρι και σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του εντοπίστηκαν επιπλέον μαχαίρια, ένα αεροβόλο όπλο και μία κουκούλα τύπου fullface.

