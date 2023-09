Οικονομία

Απεργία για το Εργασιακό: Μαζική συμμετοχή και συνθήματα στις συγκεντρώσεις (εικόνες)

Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας. Άνοιξαν οι δρόμοι. Μετ' εμποδίων οι μετακινήσεις.

-

Ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Με κεντρικό σύνθημα «Να μην ψηφιστεί το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης», η ΑΔΕΔΥ, καθώς και εργατικά σωματεία, συγκεντρώθηκαν μετά τις 10:30 στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας.

«Σήμερα απεργούμε για να μην ψηφιστεί το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο επί της ουσίας καταργεί το 8ωρο, διαλύει τον εργασιακό χρόνο των εργαζομένων καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις, καταργεί επί της ουσίας την πενθήμερη εργασία και ταυτόχρονα ποινικοποιεί ακόμη περισσότερο το δικαίωμά μας στην απεργία. Είναι ένα νομοσχέδιο αντεργατικό που έρχεται ως συνέχεια του νόμου Χατζηδάκη, ένας νόμος που το συνδικαλιστικό κίνημα ζητά να καταργηθεί ... Σήμερα ουσιαστικά η κυβέρνηση νομοθετεί ακόμη περισσότερο τιμωρητικές διατάξεις για το δικαίωμα στην απεργία που κατοχυρώνεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος», ανέφερε το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Δημήτρης Μπράτης. Επιπλέον τόνισε: «Είμαστε εδώ μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για να μην περάσει αυτό το νομοθέτημα και ταυτόχρονα για να διεκδικήσουμε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Σε μία περίοδο απίστευτης ακρίβειας οι εργαζόμενοι όλοι, οι μικρομαγαζάτορες, μικροεπαγγελματίες έχουν τεράστια προβλήματα, κι αντί η κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτά, τη στιγμή που η χώρα μετράει ακόμα τις πληγές της από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις πλημμύρες, φέρνει για ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει απέναντί του ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας. Γι αυτό είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μέχρι την κατάργησή του».

Παράλληλα, συγκέντρωση πραγματοποίησε στο Σύνταγμα και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας απαιτώντας, την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας.

Μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησαν από τις 10:30, στην πλατεία Συντάγματος, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία και μαζικοί φορείς με κεντρικό σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα και την εγκληματική πολιτική».

«Ενώ ο λαός μας στη Θεσσαλία μετρά ακόμα νεκρούς και αγνοούμενους θαμμένους στη λάσπη, ενώ είναι ακόμα ανοικτές οι μεγάλες πληγές από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή το νέο αντεργατικό έκτρωμα που καταργεί το πενθήμερο και το 8ωρο, νομοθετώντας το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενούς τους 13 ώρες την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα», επισήμανε μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ, σε ανακοίνωσή του. Επιπλέον σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ χαιρετίζει τους «χιλιάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν μαζικά στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας» ενώ προσθέτει ότι: «Η σημερινή απεργία είναι αφετηρία νέων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων ώστε να ακυρωθεί στην πράξη ο σχεδιασμός την κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων που μας θέλουν σύγχρονους σκλάβους, να ξεχάσουμε το 8ωρο και να ζούμε για να δουλεύουμε μέσα σε ευέλικτες-εργασιακές σχέσεις ομηρίας».

Συλλαλητήριο εποχικών πυροσβεστών και πυροσβεστριών στο Σύνταγμα

Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας και οι εποχικοί πυροσβέστες ζητώντας την άμεση απορρόφησή τους χωρίς ηλικιακά κριτήρια. Οι εποχικοί/ες πυροσβέστες και πυροσβέστριες, φορώντας τις στολές τους και με κεντρικά συνθήματα «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές» και «Στο πλάι σου πολίτη όταν με χρειαστείς, ενίσχυση του Σώματος της Πυροσβεστικής», συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος ενώ κατευθύνθηκαν και στο Υπουργείο Οικονομικών παραδίδοντας ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

«Είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε τις μπεζ στολές, που 31 Οκτωβρίου δυστυχώς θα πάνε στο ταμείο ανεργίας. Οι ανάγκες της Πυροσβεστικής δεν είναι εποχικές. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες με εργασιακή εμπειρία, χρειαζόμαστε όλο τον χρόνο. Ευχαριστούμε όλες τις ομοσπονδίες όλα τα σωματεία, θέλω να τους τονίσω και να τους υπενθυμίσω να είναι περήφανοι για το Πυροσβεστικό Σώμα. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τη μονιμοποίησή μας», επισήμανε μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος, ενώ παραδίδοντας ψήφισμα στο Υπουργείο Οικονομικών ο κ. Ψαρόπουλος τόνισε: «Ζητάμε να ισχύσει ο νόμος 3938/2011 χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες στην καθημερινή μάχη. Θέλω να τονίσω ότι η Πυροσβεστική δεν σταματάει την 31η Οκτωβρίου, η Πυροσβεστική είναι για όλο τον χρόνο».

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες κατευθύνθηκαν μέχρι τη Βουλή και παρέδωσαν ψήφισμα ζητώντας τη μονιμοποίησή τους.

«Είμαστε αυτοί με τα μπεζ και διεκδικούμε: Την άμεση αξιοποίηση των 2.500 εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ), για την κάλυψη των 4.000 κενών οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα με τον προϋπάρχοντα Ν.3938/11 και με τα ηλικιακά κριτήρια με τα οποία προσληφθήκαμε ως εποχικοί πυροσβέστες», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Κουτσούμπας: Ηχηρή απάντηση στη συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Σήμερα δίνεται μια ηχηρή απάντηση σε όλη τη χώρα από το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα ενάντια στην κυβέρνηση, το κράτος, τη μεγαλοεργοδοσία, τη συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, με αιχμή το αντεργατικό νομοσχέδιο-έκτρωμα, που συζητιέται αυτές τις ώρες στη Βουλή», δήλωσε στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ακόμα, δίνεται μια ηχηρή απάντηση για το μεγάλο ψέμα, την κοροϊδία με τις τριετίες που έφερε η κυβέρνηση, αλλά και για την εγκληματική πολιτική της που βουλιάζει τις ζωές, τις περιουσίες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού μέσα στις λάσπες του "κόστους-οφέλους", σε αυτή τη λογική για να υπηρετηθούν τα κέρδη των λίγων», πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και τόνισε καταλήγοντας:

«Γι' αυτό η λύση είναι μια: Ένας για όλους και όλοι για έναν».

Άνοιξαν οι δρόμοι

Κανονικά διεξάγεται, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς άνοιξαν οι δρόμοι γύρω απο το Σύνταγμα, που είχαν κλείσει λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Χωρίς μετρό και ηλεκτρικό αυτήν την ώρα η Αθήνα

Ακινητοποιημένοι θα είναι σήμερα οι συρμοί του Μετρό στις Γραμμές 1, 2 & 3. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ δεν θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, λόγω απεργιακών κινητοποιησεων σωματείων εργαζομένων. Το Τραμ λειτούργησε από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 13:30.

