Κοινωνία

Αναστολή απεργίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις ράγες αναμένεται να βγουν το απογευμα της Πέμπτης τα μέσα σταθερής τροχίας, καθώς κρίθηκε παράνομη η σημερινή απεργία των εργαζομένων τους.

-

Αναστολή της σημερινής (21.09.2023) απεργίας σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι, ύστερα από δικαστική απόφαση, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε: «Αφού η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ προσέφυγε χθες στη δικαιοσύνη κατά της απεργίας μας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, αναγκάστηκε να προσφύγει εκ νέου σήμερα με νέα αγωγή.

Έτσι μετά την απόφαση του δικαστηρίου που εκδίκασε την σημερινή νέα αγωγή και μας επιδόθηκε τώρα σας ενημερώνουμε ότι η 24ωρη απεργία για σήμερα Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται».

Έτσι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκερία Μεμεκίδου: Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία της (εικόνες)

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 5 κρούσματα της Ρirola την προηγούμενη εβδομάδα

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και οι ημερομηνίες... κλειδιά (βίντεο)