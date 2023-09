Κοινωνία

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα μέσα την Πέμπτη

Πώς θα κινηθούν τα μέσα σταθερής τροχιάς και τα λεωφορεία, την Πέμπτη.

Ακινητοποιημένοι θα είναι αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου οι συρμοί του Μετρό στις Γραμμές 1, 2 & 3 .

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ δεν θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, λόγω απεργιακών κινητοποιησεων σωματείων εργαζομένων.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ για την αυριανή λειτουργία των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, ημέρα πανελλαδικής απεργίας.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία

Αναστέλλεται η εξαγγελθείσα για αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στάση εργασίας στα λεωφορεία μετά την δικαστική απόφαση που την κρίνει παράνομη.

Το Σωματείο με έκτακτη ανακοίνωσή του ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την αναστολή των στάσεων εργασίας και προσθέτει «ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η 24ωρη απεργία του ΕΚΑ για την ίδια ημέρα είναι νόμιμη και όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει».

Σημειώνεται πως το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ είχε εξαγγείλει στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (5.00 π.μ.) ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00) συμμετέχοντας έτσι στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Hellenic Train: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων Προαστιακού

Ματαιώσεις και τροποποιήσεις σε δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών και Πάτρας θα υπάρξουν αύριο Πέμπτη 21/09/2023, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας και της συμμετοχής των σωματείων εργαζομένων σε αυτή με 3ωρη στάση εργασίας (από ώρα 21:00 έως 00:00).

Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για τα δρομολόγια που επηρεάζονται.

Στάση εργασίας στο Τραμ

Με στάση εργασίας από τις 13:30 έως την λήξη της βάρδιας θα συμμετάσχει στην Πανεργατική Παναθηναϊκή Απεργία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής.

Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Σωματείο « ως μέλη του Ε.Κ.Α και μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, αποφασίσαμε την συμμετοχή μας, με στάση εργασίας από τις 13:30 έως την λήξη της βάρδιας, στην Πανεργατική Παναθηναϊκή Απεργία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου».

