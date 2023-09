Κοινωνία

Δολοφονία στην Σπάρτη: Συνελήφθη ο δράστης

Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο άνδρας που αφαίρεσε την ζωή απο 33χρονο πριν λίγες μέρες.

Στην Τρίπολη, εντοπίστηκε και συνελήφθη, από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Τρίπολης, ο 45χρονος ημεδαπός, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία 33χρονου ημεδαπού στη Λακωνία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Τρίπολη, εντοπίστηκε και συνελήφθη 20χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σπάρτης.

