Σπάρτη: Έγκλημα με θύμα 33χρονο μετά από καβγά

Άγριο φονικό στην Σπάρτη με θύμα νεαρό άνδρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για θείο και ανηψιό.

Έγκλημα, με θύμα έναν 33χρονο, σημειώθηκε χθες το βράδυ, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης και ως δράστης φέρεται ένας 45χρονος, ο οποίος αναζητείται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 45χρονος μετέβη πεζός μαζί με έναν 20χρονο στο σπίτι του 33χρονου. Στη συνέχεια, ο 45χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τον 33χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Επιπλέον, ο 20χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και τραυμάτισε ελαφρά έναν ανήλικο, ενώ αμέσως μετά ο 45χρονος μαζί με τον 20χρονο έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ ο 20χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για θείο και ανηψιό.

