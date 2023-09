Πολιτική

Οικονόμου: άλλοι 1.500 αστυνομικοί στον δρόμο και κάμερες για την Ασφάλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1 για τα νέα στοιχεία σχετικά με την εξαπλή δολοφονία στην Λούτσα και την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στην Νέα Φιλαδέλφεια.

-

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε την Πέμπτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, αναφορικά με την μάχη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Όπως επεσήμανε, σε συνέχεια της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για αποδέσμευση από άλλες υπηρεσίες συνολικά 2.500 αστυνομικών, προς ενίσχυση των περιπολιών των αστυνομικών τμημάτων, σε έναν μήνα από σήμερα 1.500 αστυνομικοί από την φύλαξη στόχων θα βγουν στον δρόμο για περιπολίες στην ΔΙ.ΑΣ και στην Άμεση Δράση.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ακόμη ότι γίνεται σχεδιασμός για προμήθεια πολλών καμερών από την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Ερωτηθείς σχετικά με τις εξελίξεις και τις συλλήψεις στην Τουρκία για την εξαπλή δολοδφονία στην Λούτσα, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε ότι στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν νέα ευρήματα σχετικά με την υπόθεση,

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε και την τύχη της ΕΔΕ για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία Κροατών χούλιγκαν με συνέπεια τη δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ, στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε ότι σε δέκα ημέρες θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για τους αξιωματικούς και θα φανεί ποιες ευθύνες τυχόν προκύπτουν.

Ο Γιάννης Οικονόμου ρωτήθηκε ακόμη για την προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού και της παράνομης στάθμευσης, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις κόντρες στην παραλιακή και τους ελέγχους που γίνονται από κλιμάκια της Αστυνομίας.

Τέλος, ρωτήθηκε και για την πορεία της Κυβέρνησης, δύο μήνες μετά από τις εκλογές.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Γιάννη Οικονόμου στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου:

Ειδήσεις σήμερα:

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: έχω σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει Κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 5 κρούσματα της Ρirola την προηγούμενη εβδομάδα

Γλυκερία Μεμεκίδου: Σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία της (εικόνες)