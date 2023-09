Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Ανοίγει η πλατφόρμα - Οδηγός για τις αιτήσεις

Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση της. Που και πότε θα ενημερώνεται ο πολίτης, πόσο καιρό θα κάνει μέχρι να παραλάβει την νέα ταυτότητα.

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης νέων ταυτοτήτων με τα ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα να ξεκινούν ακόμη και από την ίδια μέρα.

Η ειδική πλατφόρμα θα ανεβεί στο gov.gr, ενώ μετά την αίτηση για έκδοση νέας ταυτότητας, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει sms στο κινητό του τηλέφωνο όπου θα επιβεβαιώνεται το ραντεβού. 7-10 μέρες μετά θα ενημερώνεται εκ νέου με sms για την παραλαβή της.

Το κόστος για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων – που θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας – θα ανέρχεται στα 10 ευρώ, θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά και η διάρκεια ισχύος των ταυτοτήτων θα είναι τα 10 χρόνια.

Θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα πληρώνουμε διπλά τη νέα ταυτότητα και αυτό αφορά τις περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας εξαιτίας απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, θα καταβάλλεται επιπλέον ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου, ύψους 9 ευρώ, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα.

Στις νέες ψηφιακές ταυτότητες θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα και αριθμός ταυτότητας.

Πιο αναλυτικά, στην εμπρόσθια όψη θα αναγράφονται ο αριθμός ταυτότητας, η φωτογραφία του πολίτη, το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η ιθαγένεια, η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία λήξης, η αρχή έκδοσης, ο αριθμός πρόσβασης Κάρτας- CAN και η υπογραφή κατόχου, ενώ στην οπίσθια όψη θα περιλαμβάνονται το όνομα πατέρα, το όνομα μητέρας, ο τόπος γέννησης, η ομάδα αίματος και το ύψος, ενώ στο τέλος θα υπάρχει ζώνη μηχανικής αναγνώρισης.

Σε όλη τη χώρα θα λειτουργούν 367 σημεία έκδοσης νέων δελτίων ταυτότητας, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία 60 φορητών κλιμακίων. Τα 60 φορητά κλιμάκια απευθύνονται σε κρατούμενους, νοσηλευόμενους, υπερήλικες και ΑμΕΑ με σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας.

Πολλοί σπεύδουν το τελευταίο διάστημα για να ανανεώσουν τις ταυτότητές τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, οι παλιές ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν από τον Αύγουστο του 2026 και μετά θα ισχύουν μόνο οι νέου τύπου ταυτότητες και καμία άλλη.

