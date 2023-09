Κοινωνία

Άνδρας έπεσε σε φρεάτιο ανελκυστήρα

Ο 49χρονος έπεσε από ύψους 6 μέτρων και τραυματίστηκε. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σε φρεάτιο ανελκυστήρα - κι από ύψος 5 με 6 μέτρων - έπεσε ένας 49χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Το περιαστικό συνέβη στις 12 το μεσημέρι σε πολυκατοικία 1ου ορόφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κάλεσε το ασανσέρ και η πόρτα άνοιξε κανονικά, αλλά πριν προλάβει να αντιληφθεί ότι έλειπε ο θάλαμος έπεσε στο κενό.

Από την πτώση τραυματίστηκε στα πόδια.

