Ερντογάν: Ενόχληση από τα…σκαλιά του κτηρίου του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας εξέφρασε την ενόχλησή του για χρώματα των σκαλιών στο κτήριο όπου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Τα σκαλοπάτια αυτά ήταν βαμμένα με χρώματα που αντιπροσωπεύουν τους διεστραμμένους και αυτούς που σκοτώνουν τις αξίες της οικογένειας», είπε ο Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως, «ένα από τα ζητήματα που με ενόχλησαν περισσότερο έχει πιθανώς τραβήξει και τη δική σας προσοχή. Όταν εισέρχεστε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, βλέπετε τα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ στα σκαλιά και σε ορισμένους άλλους χώρους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί το τι αποσκοπείται εδώ. Αυτή τη στιγμή, ένας από τους ηγέτες είναι υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ και ο άλλος είναι κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Τι θέλετε να κάνετε; Προσωπικά, θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω με το Γενικό Γραμματέα για το θέμα αυτό. Πόσα ΛΟΑΤΚΙ άτομα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο; Όσα δικαιώματα έχουν αυτοί, άλλα τόσα έχουν και εκείνοι που είναι κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Διότι πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που ενοχλούνται εδώ».

Ο Ερντογάν συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε τη δύναμη να ενώσουμε τα χέρια στον αγώνα ενάντια στα διεστραμμένα κινήματα και να πολεμήσουμε εναντίον εκείνων που προσπαθούν να δηλητηριάσουν τις κοινωνίες μας, να βάλουν βόμβα ουσιαστικά την οικογενειακή δομή και να σκοτεινιάσουν το μέλλον μας».

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters επεσήμανε πάντως ότι αυτά τα χρώματα αντιπροσωπεύουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ κι όχι το ουράνιο τόξο.

Οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015 περιλαμβάνουν την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ανισότητας και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

