Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά

Στο Bloomberg παραχώρησε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τη Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το μήνυμα ότι «η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά» και ότι η οικονομία της αποδίδει σε υψηλότερους ρυθμούς από αυτούς της ευρωζώνης εξέπεμψε μέσω συνέντευξης του στο Bloomberg ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη για την 78η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και επέμεινε πως μπορούμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις, που έχουμε αναλάβει ενώπιον των Ελλήνων πολιτών χωρίς να θυσιάζουμε την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Σε ό,τι αφορά στη κλιματική κρίση ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επιπτώσεις της «είναι πλέον εδώ» και πως «θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικότεροι σε ό,τι αφορά στην προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα αλλά και στη στήριξη των πολιτών που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα».

Επανέλαβε δε, πως η χώρα μας είναι πυλώνας ενεργειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

