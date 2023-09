Life

“Μάγισσα”: Η πρεμιέρα και τα τέσσερα πρώτα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ερχόμενη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια.

-

Μια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή, η μεγαλύτερη της χρονιάς, με κινηματογραφική ματιά, σημαντικούς ηθοποιούς και καταξιωμένους συντελεστές. Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, και θα ξετυλίξει έναν μύθο που θα συγκλονίσει.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάνη, 1817…

Δύο αντίπαλες πατριές, του Καπεταναίου Λάσκαρη και του Γερακάρη, είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους. Η εξαφάνιση, όμως, του μόλις 40 ημερών εγγονιού των δύο οικογενειών, θα ταράξει την εύθραυστη ισορροπία της σχέσης τους.

Ποιος κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση του βρέφους;

Οι οικογένειες ξεσηκώνονται και ψάχνουν παντού.

Με το πρώτο φως της αυγής, η νεαρή υπηρέτρια των Λασκαραίων, η Θεοφανώ, θα οδηγηθεί από ένα όραμα στις όχθες του ποταμού της Άρνας…

Τι έχει συμβεί; Τι είναι αυτό που θα έρθει στο φως και θα αποκαλύψει καλά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν, που μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλοσπαραγμό;

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μάνη, 1817…

Η Θεοφανώ υπηρετεί με αφοσίωση την οικογένεια του καπεταναίου Μιχαήλ Λάσκαρη.

Η οικογένεια ετοιμάζεται να γιορτάσει, στον πύργο της, το σαράντισμα του νεότερου μέλους της. Οι ετοιμασίες γίνονται με κάθε επισημότητα, ενώ στην τελετή παρευρίσκεται και η οικογένεια της νύφης.

Ο πατέρας της, Σπήλιος Γερακάρης, συμφώνησε σ’ αυτόν τον γάμο σε μια προσπάθεια ένωσης των πατριών, παρά τις άλυτες διαφορές που ακόμα ταλανίζουν τις σχέσεις τους.

Ο Αντρέι Σιντόροφ, Έλληνας απ’ την Οδησσό, ταξιδεύει με ένα τούρκικο πλοίο, κουβαλώντας ένα μεγάλο μυστικό. Όταν το καράβι κουρσευτεί απ’ τους πειρατές του Σπήλιου, τα πάντα θ’ ανατραπούν στη ζωή του Αντρέι.

Το ίδιο βράδυ, το μωρό της οικογένειας Λάσκαρη εξαφανίζεται και η Θεοφανώ καθοδηγούμενη από ένα όραμα ψάχνει να το βρει…

ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι δυο πατριές συγκλονίζονται, μετά τον χαμό του βρέφους. Η Θεοφανώ κρατείται φυλακισμένη καθώς είναι η πρώτη ύποπτη. Η Μεταξία είναι βέβαιη πως εκείνη ευθύνεται για το κακό που τους βρήκε, αλλά ο Μάρκος τάσσεται υπέρ της Θεοφανώς.

Όλοι πιστεύουν πως οι πραγματικοί ένοχοι για τον χαμό του μωρού είναι οι Μπραϊτάνοι. Μια οικογένεια που μέχρι πρότινος βρίσκονταν σε γδικιωμό με τους Λασκαραίους. Η συμφωνία ανακωχής σπάει και η απάντηση των Λασκαραίων θα είναι πολύ σκληρή.

Ο Αντρέι, για να γλυτώσει τη ζωή του, αποκαλύπτει στον Θράσο και στον Μόφορη, το όνομα του Μανιάτη που θέλει να επισκεφθεί, αλλά οι δυο πειρατές έχουν πάρει την απόφασή τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μια βδομάδα μετά, ο πόλεμος ανάμεσα σε Λασκαραίους και Μπραϊτάνους φτάνει στο τέλος του και κάποιοι μετρούν τις πληγές τους. Ο Σπήλιος βλέπει τις φιλοδοξίες του να γκρεμίζονται και η σχέση του με τον Μιχαήλ κινδυνεύει με ρήξη. Τα πράγματα για τη Θεοφανώ παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή που δυσαρεστεί τη Μεταξία, η οποία πιστεύει ακράδαντα στην ενοχή της.

Ο Θράσος κι ο Μόφορης βρίσκονται στα ίχνη του Αντρέι, που η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.

Η Θεοφανώ εξομολογείται στον Φρίξο για τα οράματα Που βλέπει και του ζητά βοήθεια. Το παρελθόν της Θεοφανώς συνεχίζει να στοιχειώνει τη μοναχή Αγάθη.

Με την προτροπή της Γερακίνας, ο Σπήλιος θα μπει σ’ επικίνδυνα μονοπάτια, για να εξυπηρετήσει ακόμα μια φορά το προσωπικό του συμφέρον.

Η συνάντηση της Θεοφανώς με μια μυστηριώδη γυναίκα, μπορεί να αποβεί μοιραία για όλους.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Μάρκος πείθει τη Θεοφανώ να τον οδηγήσει στη γυναίκα που ήταν με τον Πανάγο το βράδυ που χάθηκε το βρέφος, βάζοντας τη Θεοφανώ σε μεγάλους μπελάδες. Ο Μιχαήλ παλεύει με τις τύψεις του καθώς μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα σε δυο γυναίκες.

Ο Σπήλιος δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα στη ρήξη του με τον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ αποφασίζει να δώσει περισσότερες ευθύνες στον Τζανή και τον βάζει δίπλα στον Μάρκο.

Ένα όραμα της Θεοφανώς θα προκαλέσει καινούριες αναταράξεις στον πύργο…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Hashtag: #Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Στο αυτόφωρο διοικητής αστυνομικού τμήματος μεγάλου νησιού του Αιγαίου

Εργατικό δυστύχημα – Αγρίνιο: 24χρονος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα στη δουλειά!

ΣΥΡΙΖΑ – Πάτρα: Συναγερμός για ύποπτο φάκελο με ζάχαρη άχνη!

Gallery