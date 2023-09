Κόσμος

Μεταναστευτικό - Πάπας προς Μελόνι: Καθήκον μας η διάσωση μεταναστών

Στον αντόποδα των πρόσφατων δηλώσεων Μελόνι, ο ποντίφικας υποστήριξε ότι είναι καθήκον η διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος κατήγγειλε την Παρασκευή την "επαίσχυντη παράνομη διακίνηση και τον φανατισμό της αδιαφορίας" απέναντι στη μοίρα των μεταναστών που ναυαγούν στη Μεσόγειο και που "πρέπει να διασώζονται", τονίζοντας ότι η παρεμπόδιση τέτοιων διασώσεων είναι "μια χειρονομία μίσους", κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στη Μασσαλία, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

"Δεν μπορούμε πλέον να γινόμαστε μάρτυρες των τραγωδιών με τα ναυάγια που προκαλούνται από την επαίσχυντη παράνομη διακίνηση και τον φανατισμό της αδιαφορίας. Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να πνιγούν όταν εγκαταλείπονται στα κύματα, πρέπει να διασώζονται. Είναι καθήκον της ανθρωπότητας, είναι καθήκον του πολιτισμού", επέμεινε ο Πάπας, ο οποίος καταγγέλλει συχνά, μετά την εκλογή του πριν από δέκα χρόνια, τη μοίρα που επιφυλάσσεται στους μετανάστες.

"Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι: από τη μια πλευρά η αδελφοσύνη, από την άλλη η αδιαφορία, που ματώνει τη Μεσόγειο. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών", τόνισε ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καταγγέλλοντας "την παράλυση του φόβου", κατά τη διάρκεια διαθρησκευτικής τελετής μπροστά από ένα μνημείο αφιερωμένο στους ναυτικούς και τους μετανάστες που χάθηκαν στη θάλασσα, κοντά στην εμβληματική βασιλική της Νοτρ-Νταμ ντε λα Γκαρντ, της Παναγίας προστάτιδας της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας.

"Οι πιστοί πρέπει να είμαστε παράδειγμα στην αμοιβαία και αδελφική υποδοχή", τόνισε ο Φραγκίσκος, απευθύνοντας έκκληση για υποδοχή των εξορίστων, έχοντας γύρω του εκπροσώπους άλλων θρησκειών, με τους οποίους τήρησε σιγή λίγων λεπτών.

"Μπροστά σε ένα τέτοιο δράμα, τα λόγια δεν χρησιμεύουν σε τίποτε, μόνο οι πράξεις", εξήγησε ο Ποντίφικας, εκφράζοντας ακόμη μια φορά τη λύπη του που η Μεσόγειος έγινε "ένα τεράστιο νεκροταφείο όπου θάβεται εκεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια": "Αλλά πριν από αυτά, χρειάζεται ανθρωπιά", πρόσθεσε.

Υποδεχόμενος τον Πάπα, ο καρδινάλιος αρχιεπίσκοπος Μασσαλίας Ζαν-Μαρκ Αβελίν κατήγγειλε από την πλευρά του "το έγκλημα" που συνιστά η παρεμπόδιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων να βοηθούν μετανάστες που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Μετά από αυτόν, ο Πάπας εξήρε το έργο των εργαζόμενων στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφθασε σήμερα στη Μασσαλία για επίσκεψη δύο ημερών, η οποία επικεντρώνεται στη Μεσόγειο και το μεταναστευτικό, μεσούσης της αυξημένης εχθρότητας στην Ευρώπη προς τους επίδοξους μετανάστες.

Κατά την προσγείωση του αεροσκάφους του το απόγευμα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έγινε δεκτός από την Γαλλίδα πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν. Ενώ καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο Φραγκίσκος σηκώθηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, προτού χαιρετήσει χαμογελώντας τους επίσημους που βρίσκονταν εκεί.

"Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά τόσα πράγματα να κάνουμε στην πόλη αυτή που είναι μια πύλη, ένα παράθυρο στη Μεσόγειο", δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος, καταγγέλλοντας ακόμη μια φορά την "τρομερή έλλειψη ανθρωπισμού" που επιδεικνύεται στη θάλασσα αυτή.

Ο Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αναμένεται να υπερασπιστεί το θέμα των μεταναστών και να καταγγείλει, όπως κάνει συχνά-πυκνά μετά την εκλογή του το 2013, τη ρητορική μίσους και τις πολιτικές κλεισίματος των συνόρων.

Η διαμονή του στην πόλη πραγματοποιείται έπειτα από ένα νέο κύμα αφίξεων στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, το οποίο ώθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τη Ρώμη να διαχειριστεί τις ροές από τη Βόρεια Αφρική, σε μια μεταναστευτική οδό που έχει γίνει η πιο επικίνδυνη παγκοσμίως.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται κάτω από β όπως και ένας "ασυνήθιστα μεγάλος μηχανισμός ασφαλείας", σύμφωνα με υψηλόβαθμο αστυνομικό.

Περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Μεσόγειο θάλασσα από το 2014, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). "Το μεγαλύτερο νεκροταφείο στον κόσμο", δηλώνει με λύπη επανειλημμένα ο Πάπας.

