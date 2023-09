Τεχνολογία - Επιστήμη

Πειραιάς - Πολεοδομικές άδειες: Ψηφιοποίηση αρχείου 65 ετών

Πώς θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες και ποια προβλήματα θα λύση η διατήρηση των αδειών σε ψηφιακή μορφή.

Στην ψηφιοποίηση 100.000 οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε μια περίοδο περίπου 65 ετών προχωρά, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Δήμος Πειραιά, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις αναμονές των πολιτών στην Υπηρεσία Δόμησης. Ειδικότερα, οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες σήμερα είναι σε έντυπη μορφή, καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1955-2018. Με την ψηφιοποίησή τους η χορήγησή τους θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι δημότες θα μπορούν να αντλούν τα ψηφιακά αρχεία τους. Επιπλέον στο μέλλον μια ενδεχόμενη καταστροφή του φυσικού αρχείου δεν θα συνεπάγεται παραγραφή τυχόν αυθαιρεσιών λόγω αμφιβολίας ελλείψει στοιχείων αρχικής αδείας, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι στιγμής.

Το 2024 θα έχει ψηφιοποιηθεί το 100% του αρχείου

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του Πειραιά piraeuspress.gr , η διαδικασία θα ξεκινήσει με την ψηφιοποίηση των στελεχών των αδειών. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση του συνόλου των φακέλων. Αυτό σημαίνει ότι θα ψηφιοποιηθούν Τοπογραφικά, Διαγράμματα Κάλυψης, Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Τεχνικές Εκθέσεις, Ξυλότυποι και Θεμελιώσεις. Το 2024, με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει ψηφιοποιηθεί το 100% των αδειών, τόσο του Δήμου Πειραιά όσο και των υπόλοιπων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, τους οποίους υποστηρίζει διοικητικά στον τομέα της Δόμησης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Θέση & Υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με φορέα διαχείρισης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – «NextGenerationEU».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Με επίκεντρο τον πολίτη και έμφαση στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, ο Δήμος Πειραιά υλοποιεί σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας ώστε να γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο άμεση η συναλλαγή των πολιτών με τον δήμο μας». Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Το ΤΕΕ συνεργάζεται με τον Δήμο Πειραιά και ψηφιοποιεί όλους τους φακέλους της ΥΔΟΜ. Μία από τις μεγαλύτερες πολεοδομίες της χώρας θα περάσει σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών, των σχεδίων τους και των πολεοδομικών φακέλων, σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, είναι ένα σημαντικό έργο. Με την ψηφιοποίηση των πολεοδομικών αρχείων διευκολύνουμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους μηχανικούς στη δουλειά και την καθημερινότητά τους, για να κάνουν πιο εύκολα, πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τις πολεοδομικές και άλλες εργασίες που επιθυμούν».

Πηγή: Piraeuspress.gr

