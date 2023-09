Οικονομία

Ανατολική Αττική - Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικά η έκδοση αριθμού προτεραιότητας

Η νέα μέθοδος αποσκοπεί στο να εξαλειφθούν οι ουρές σταδιακά σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας.

Από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα ηλεκτρονικής έκδοσης αριθμού προτεραιότητας θα λειτουργεί και στα Κτηματολογικά Γραφεία της Ανατολικής Αττικής ενώ ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη, όπου οι πολίτες από τις 15 Οκτωβρίου θα εξυπηρετούνται χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ας σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα και στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς, όπου οι ενδιαφερόμενοι εξυπηρετήθηκαν άμεσα και εύκολα, καθώς η λήψη αριθμού προτεραιότητας γινόταν ψηφιακά μέσω του gov.gr. Η αρχή έγινε με το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών στο οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά η πλατφόρμα έκδοσης αριθμού προτεραιότητας δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προγραμματίσουν την παρουσία τους στο κτηματολογικό γραφείο, καθώς λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο τον αριθμό προτεραιότητας και μπορούν να παρακολουθούν οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της πλατφόρμας, την εξέλιξη της αναμονής.

Η έκδοση αριθμών πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση και ξεκινά στις 15:00 της προηγούμενης ημέρας. Όλοι οι αριθμοί είναι προσωπικοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο. Οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν έως 4 αριθμούς ανά ημέρα. Θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου).

Στόχος η ψηφιακή μεταβίβαση

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει ανακοινώσει ότι μέχρι τη 1 Ιανουαρίου 2024 θα μπορούν οι πολίτες να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους ψηφιακά, εφόσον είναι κτηματογραφημένο. Συμπλήρωσε μάλιστα από πρώτη Ιανουαρίου 2024 θα λειτουργεί ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου «στον οποίο ο συμβολαιογράφος θα μπαίνει σε μια ψηφιακή εφαρμογή, θα απευθύνει πρόσκληση μέσω gov.gr στον αγοραστή και πωλητή και μέσα σε αυτό το κοινό ψηφιακό περιβάλλον θα κάνει ο πολίτης τα πάντα. Θα υπάρχει ψηφιακό συμβόλαιο, άρα ο τίτλος κτήσης θα είναι ένα ψηφιακό έγγραφο του οποίου το περιεχόμενο δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνονται σε χιλιάδες χαρτιά όπως γίνεται σήμερα».

