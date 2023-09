Αθλητικά

F1 - Grand Prix Ιαπωνίας: Ο Φερστάπεν πήρε την pole position

«Σίφουνας» και poleman ο Φερστάπεν στην Ιαπωνία. Δείτε Live τον αγώνα την Κυριακή στο ANT1+ και σε μαγνητοσκόπηση στον ΑΝΤ1.

-

Ο Μαξ Φερστάπεν επανήλθε στα... γνωστά δεδομένα και πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση στις κατατακτήριες, θα εκκινήσει πρώτος στο αυριανό (24/9) ιαπωνικό Γκραν Πρι, που είναι ο 16ος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα και φιλοξενείται στην πίστα της Σουζούκα.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull, ο οποίος μετρά... αντίστροφα για την κατάκτηση και του εφετινού τίτλου, ενώ έχει στο ενεργητικό του εννέα (!) pole positions στο τρέχον παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους του, εκ των οποίων οι οδηγοί της McLaren, Οσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία) και Λάντο Νόρις (Μεγάλη Βρετανία), συμπλήρωσαν την σειρά εκκίνης ως δεύτερος και τρίτος, αντίστοιχα.

Η πρώτη 10άδα για την αυριανή εκκίνηση, έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδός/Red Bull) 1:28.877 Οσκαρ Πιάστρι (Αυστραλός/McLaren-Mercedes) 1:29.458 Λάντο Νόρις (Βρετανός/McLaren-Mercedes) 1:29.493 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονεγάσκος/Ferrari) 1:29.542 Σέρχιος Πέρες (Μεξικανός/Red Bull) 1:29.650 Κάρλος Σάϊνθ Jr (Ισπανός/Ferrari) 1:29.850 Λιούις Χάμιλτον (Βρετανός/Mercedes) 1:29.908 Τζορτζ Ράσελ (Βρετανός/Mercedes) 1:30.219 Γιούκι Τσουνόντα (Ιάπωνας/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.303 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανός/Aston Martin-Mercedes) 1:30.560

Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο άτυχος Μίχαελ Σουμάχερ με 6 νίκες και ακολουθεί ο Χάμιλτον με 5 νίκες. Από τους υπόλοιπους οδηγούς, που θα πάρουν εκκίνηση στη Σουζούκα την Κυριακή, έχουν κερδίσει ο Φερστάπεν, ο Μπότας και ο Αλόνσο. Οδηγοί όπως ο Πιάστρι και ο Σάρτζαντ θα βρεθούν για πρώτη φορά με μονοθέσιο F1 στη Σουζούκα και η προσέγγισή τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσομοιώσεις. Ο Λίαμ Λώσον επίσης, θα οδηγήσει πρώτη φορά F1 στη Σουζούκα αλλά έχει αγωνιστεί φέτος εκεί στη Ιαπωνική Super Formula. Η πρόβλεψη του καιρού είναι καλή σε αντίθεση με πέρυσι όπου ο αγώνας επηρεάστηκε από άσχημες καιρικές συνθήκες.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 07:20 στο ΑΝΤ1+, πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα στις 08:00, οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Θωμά και Πάνος Σεϊτανίδης θα παρουσιάσουν ζωντανά την εκπομπή από τη Νέα Παραλία, δίπλα από τo μονoθέσιο RB8 της Red Bull Racing! Στις μεταδόσεις θα πλαισιώσουν τον Τάκη Πουρναράκη, ο Κώστας Λεώνης και ο Γιώργος Ανανίδας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1+ θα απολαύσουν σε δράση και τον μοναδικό Έλληνα οδηγό μονοθεσίων, Τζώρτζη Μαρκογιάννη, ο οποίος αγωνίζεται στη Χερέθ, στο πλαίσιο του Eurocup3.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, το 16ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται στις 08:00 ζωντανά από το ΑΝΤ1+ και στις 16:30 σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

