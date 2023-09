Κόσμος

Λίβανος: Μάχες με το στρατό του Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δακρυγόνα και καπνογόνα εκτοξεύτηκαν μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων στρατιωτών.

-

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, σε απάντηση για την επίθεση των τελευταίων με καπνογόνα στην περιοχή Μπάστρα, στον νότιο Λίβανο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι οι Ισραηλινοί «παραβίασαν τη γραμμή υποχώρησης και έριξαν καπνογόνα σε μια περίπολο η οποία συνόδευε μια μπουλντόζα που ισοπέδωνε το ανάχωμα» το οποίο είχε κατασκευάσει το Ισραήλ στα βόρεια αυτής της γραμμής, στην Μπάστρα.

Η περίπολος «απάντησε στην επίθεση εκτοξεύοντας δακρυγόνα» και «αναγκάζοντας (τους Ισραηλινούς) να υποχωρήσουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Ο Αντρέα Τενέντι, ένας εκπρόσωπος της UNIFIL, της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην περιοχή, είπε: «Υπήρξαν εντάσεις σήμερα. Η UNIFIL είναι σε επαφή με τις πλευρές για να περιοριστεί η ένταση και να προλάβουμε παρανοήσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε επί του πεδίου, παρακολουθούμε την κατάσταση και προσπαθούμε να επαναφέρουμε την ηρεμία».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Μάνος Χατζιδάκις: Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο