Σύζυγος επισμηναγού που σκοτώθηκε στη Λιβύη: Δεν πήγε εθελοντικά, την υποχρέωσαν

Ο σύζυγος της αδικοχαμένης επισμηναγού δήλωσε ότι δεν ήθελε με τίποτα να πάει η γυναίκα του στη Λιβύη και έφτασε στο σημεία να της ζητήσει να φύγει από το στράτευμα.

Ο σύζυγος της επισμηναγού, Εύης Ανδρεαδάκη, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό τροχαίο στη Λιβύη κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής, μίλησε για πρώτη φορά στο MEGA για τις συνθήκες του ταξιδιού και την ελλιπή – όπως ο ίδιος δήλωσε – ενημέρωση για την αποστολή.

«Πολλοί μου είπαν ότι θα μπει ο εισαγγελέας, μου είπαν από την Αεροπορία από το επιτελείο ότι μπήκε στη μέση το Αεροδικείο. Εμένα όποια και να είναι η απόφασή τους και το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών, το θέμα είναι ότι εγώ έχω χάσει το μισό κομμάτι της ζωής μου. Ήμασταν νιόπαντροι με την Εύη, εδώ και έναν χρόνο παντρεμένοι, είχαμε τα δικά μας όνειρα, γυρίσαμε από τις διακοπές μας, περάσαμε τέλεια για να ξεκινήσουμε την δικιά μας οικογένεια, να κάνουμε τα παιδιά μας, και τα λοιπά, και αυτό κόπηκε, γιατί κάποιοι πήραν κάποιες αποφάσεις βεβιασμένες», είπε αρχικά για τα όνειρα που είχαν ως ζευγάρι.

«Το αποτέλεσμα εμένα δεν θα αλλάξει. Τι να σχολιάσω; Να σχολιάσω ότι θα γίνει εισαγγελική έρευνα; Ας γίνει. Και άλλες φορές έχουν γίνει εισαγγελικές έρευνες και δεν έχει διορθωθεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εγώ μιλούσα με την Εύη και που μπήκε στο λεωφορείο. Όλα τα μηνύματα που μου έστειλε η Εύη ήταν μέσα από το whats up. Δεν μίλησα τηλεφωνικά με την Εύη από την στιγμή που έφτασε στη Βεγγάζη. Και η Εύη έμαθε ότι θα φτάσει στη Βεγγάζη όταν προσγειώθηκαν. Η Εύη και εγώ όταν μου είπε η Εύη πού θα πάει, ξέραμε άλλο αεροδρόμιο» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η Εύη όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο, στα μηνύματα της εξέφρασε κάποιον φόβο, ο σύζυγός της απάντησε: «Της φάνηκε περίεργο που προσγειώθηκαν αλλού γι΄ αλλού. Εγώ ήξερα από την Εύη, την Πέμπτη που την ενημέρωσαν, που ήταν στη Σχολή η Εύη όταν την ενημέρωσαν και επειδή είχε γραφτεί ότι πήγε η ίδια εθελοντικά. Το λέω κατηγορηματικά ότι η Εύη δεν πήγε εθελοντικά εκεί πέρα. Τους υποχρέωσαν, τους έβαλαν σε μία λίστα από την Υπηρεσία και την έθεσαν σε δίωρη αναμονή από την Πέμπτη. Η Εύη περνούσε σχολείο στα ελικόπτερα στον Μαραθώνα, και εκεί την ενημέρωσαν ότι είναι σε δίωρη αναμονή για να φύγει για τη Λιβύη. Δεν μπήκε εθελοντικά, το λέω κατηγορηματικά».

Για το πώς ενημέρωσαν την άτυχη επισμηναγό για το ότι θα πάει στη Λιβύη, ο σύζυγός της αποκάλυψε πως, «εάν βγει κάποιος από το ΓΕΑ και πει ότι μπήκε εθελοντικά, εγώ έχω και το όνομα αυτού που την έβαλε στη λίστα. Την πήραν 8 τηλέφωνα να της πουν ότι είναι σε 2ωρη αναμονή, τους απάντησε κάποια στιγμή γιατί πήραν στην πισίνα, για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, και εκεί βρήκε 8 τηλεφωνήματα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον πήρε τηλέφωνο και της είπε: “Εύη είσαι σε δίωρη αναμονή για Λιβύη” και της το έκλεισε».

Και συμπλήρωσε: «Εγώ την πήρα τηλέφωνο 2 φορές εξέφρασα τις βαρύτατες αντιρρήσεις μου, δηλαδή σφοδρές αντιρρήσεις σε αυτό το κομμάτι, σε φάση που να μου λέει “δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, στήριξέ με σε αυτό”. Πήγε σε εμπόλεμη ζώνη γιατί της το επέβαλαν».

Σε ερώτηση αν η Εύη είχε το δικαίωμα να πει ότι «όχι, δεν πάω», ο σύζυγό της απάντησε: «Όταν πήρε τηλέφωνο, της το έκλεισαν και μετά πήρε τηλέφωνο να του πει, “τι κάνεις εδώ πέρα, δεν με ρώτησες, έχω τον άντρα μου, δεν θέλω να φύγω από εδώ πέρα”, και δεν της σήκωνε το τηλέφωνο. Εξέφρασε τις φοβίες της, γιατί μέχρι την Πέμπτη ήξερε ότι θα πάνε 5μελη μόνο, από το Υγειονομικό μόνο. Και συγκεκριμένα της λέω: καλά εσείς του Υγειονομικού που δεν έχετε ρίξει ούτε μία σφαίρα στη ζωή σας, θα πάτε σε εμπόλεμη ζώνη;»

»Και μου λέει: “τι να σου πω, μάλλον θα πάμε εκεί πέρα, θα αφήσουμε το υγειονομικό υλικό και θα σηκωθούμε να φύγουμε. Τι να πάμε να κάνουμε εμείς εκεί πέρα;”. Αυτό μου είπε και η ίδια. Την Παρασκευή όταν πήγε στο γραφείο, γιατί σας λέω την ελλιπής η ενημέρωση της Εύης, με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου λέει: “εντάξει, μπορείς να ηρεμήσεις, θα έρθουν και τα παιδιά από την ΕΤΑ μαζί μας”. εγώ της είπα ότι θα κάνω κάτι να μην πάει. Της είχα πει την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή το πρωί που σηκωθήκαμε να κάνει κάτι για να μην πάει. Έφτασα σε σημείο να της πω να φύγει από το στράτευμα. Δεν ήθελα με τίποτα να πάει εκεί πέρα», υπογράμμισε ο σύζυγος της Εύης Ανδρεαδάκη.

