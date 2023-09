Αθλητικά

Τζούντο: Χρυσή στο Μπακού η Ελισάβετ Τελτσίδου

Η Ελληνίδα αθλήτρια πέτυχε μεγάλη διάκριση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μπακού.

Μία ακόμη πολύ μεγάλη διάκριση χάρισε στο ελληνικό τζούντο η Ελισσάβετ Τελτσίδου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ανίκητη και στις τέσσερις αναμετρήσεις που έδωσε στο γκραν σλαμ του Μπακού, φτάνοντας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία των -70 κιλών.

Ήταν η 4η φορά από τον Οκτώβριο του 2022, που η κορυφαία τζουντόκα της χώρας, κατάφερε ν΄ ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, μετά τις επιτυχίες της στα τουρνουά που έγιναν σε Άμπου Ντάμπι, Τιφλίδα και Κιργιζστάν.

Μετά τους βαθμούς που συγκέντρωσε στο Μπακού, μάλιστα, η Τελτσίδου θ΄ ανέβει τουλάχιστον μια θέση στην Ολυμπιακή κατάταξη και από την 5η, θα βρεθεί στην πρώτη τετράδα (είναι 6η στην παγκόσμια κατάταξη). Κάτι που σημαίνει ότι από σήμερα ο στόχος της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πλησιάζει ακόμη περισσότερο...

«Χαίρομαι που πήρα ακόμη ένα χρυσό. Χαίρομαι που είμαι σταθερά μέσα στα μετάλλια των γκραν σλαμ, μέσα από τα οποία θα έρθει και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Θέλω να συνεχίσω με την ίδια.. φόρα και στους επόμενους αγώνες, γιατί η παρουσία μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί κίνητρο για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομοσπονδία, τους χορηγούς μου, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και όλους όσοι με στηρίζουν και μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω. Επόμενος αγώνας είναι το Ευρωπαϊκό», υποστήριξε η Ελισάβετ Τελτσίδου στην ιστοσελίδα της ΕΟΤ.

Δίπλα σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Τελτσίδου, βρίσκεται πάντα ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης. «Η Λίζα έχει ανέβει επίπεδο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Πλέον συγκαταλέγεται στις 4-5 κορυφαίες αθλήτριες της κατηγορίας και αποτελεί φόβητρο για οποιαδήποτε αντίπαλο.

Ξέρουμε ότι το κίνητρο των αντιπάλων μας για να κερδίσουν είναι μεγάλο, ακριβώς επειδή η Τελτσίδου είναι πλέον από τις κορυφαίες της κατηγορίας, όμως δεν αγχωνόμαστε.

Το αποδείξαμε και σήμερα με το χρυσό μετάλλιο στο Μπακού. Είναι ένα μετάλλιο για όλους τους Έλληνες και ειδικά εκείνους που μετρούν τις πληγές τους εδώ και μερικές εβδομάδες στη Θεσσαλία λόγω της κακοκαιρίας. Τους σκεφτόμαστε και τους αφιερώνουμε αυτό το μετάλλιο», είπε στο hjf.gr ο Νίκος Ηλιάδης.

Στο δρόμο προς το χρυσό στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, η Τελτσίδου νίκησε κατά σειρά, την Βραζιλιάνα Καρβάλιο, την Κούγκλαν από την Αυστραλία, ενώ προκρίθηκε στον τελικό μετά την επιτυχία επί της «ασημένιας» παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 2022 στην Τασκένδη, Τσβέτκο από την Κροατία.

Στον τελικό επικράτησε με Waza-ari της Τσουνόδα από την Ιαπωνία, η οποία εδώ και καιρό αγωνίζεται με το εθνόσημο της Ισπανίας.

Να σημειωθεί ότι πλέον η Τελτσίδου έφτασε τα πέντε μετάλλια σε γκραν σλαμ, αφού εκτός από τα τέσσερα χρυσά, ήταν 3η και στη διοργάνωση του Τόκιο, το Δεκέμβριο του 2022.

