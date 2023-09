Life

Έλτον Τζον: Πωλητήριο στο πολυτελές διαμέρισμα του στην Ατλάντα

Έπειτα από τριάντα δύο χρόνια ο σερ Έλτον Τζον (Elton John) αποφάσισε να πουλήσει το πολυτελές διαμέρισμα των 1.200 τετραγωνικών μέτρων στη διάσημη γειτονιά Buckhead της Ατλάντα.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 40ο όροφο στον πύργο κατοικιών «Park Place» και βγαίνει προς πώληση μέσω του Sotheby's International Realty για κάτι λιγότερο από 5 εκ. δολάρια.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal ο θρύλος της μουσικής είχε αρχικά αγοράσει μία μεζονέτα στον 36ο όροφο του κτιρίου έναντι 925.000 δολαρίων στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια απέκτησε γειτονικές κατοικίες για να φιλοξενήσει την τεράστια συλλογή έργων τέχνης του διαμορφώνοντας έξι διαμερίσματα σε μία κατοικία που εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Buckhead η μετακόμιση χρειάστηκε σχεδόν ένα μήνα για να ολοκληρωθεί με τους μεταφορείς να πακετάρουν αθόρυβα τον τεράστιο όγκο έργων τέχνης και τα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας.

Ο σταρ δήλωσε στη WSJ ότι αποφάσισε να το πουλήσει, επειδή πλέον δεν χρειάζεται μια βάση για τις περιοδείες του στις ΗΠΑ.

Ο Έλτον Τζον μαζί με την οικογένειά του ζουν στο Ουίνδσορ της Αγγλίας ενώ έχουν επίσης ένα σπίτι στη Νίκαια της Γαλλίας. «Έχω ζήσει εδώ για 30 χρόνια και μου άρεσε κάθε λεπτό. Λοιπόν, Ατλάντα, θα σε πάρω μαζί μου στην καρδιά μου, στην ψυχή μου και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ» είπε κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συναυλίας στην αμερικανική πόλη τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Έλτον Τζον.

