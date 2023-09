Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου: Μοίρασε υποσχέσεις το ‘τριφύλλι”

Αθλητικά

Η εμφάνιση των «πράσινων» κόντρα στους Γερμανούς για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Έφερε χαμόγελα στους οπαδούς τους.

Σαρωτικός στο πρώτο δεκάλεπτο (28-13) κι αποτελεσματικός στο φινάλε -όταν και ξαναπήρε διαφορά και «καθάρισε» το ματς- εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, την οποία νίκησε με 80-73 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στην πρώτη μέρα του 5ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το «τριφύλλι» (παρά τα κενά διαστήματά του στη δεύτερη και τρίτη περίοδο) έδειξε καλά δείγματα γραφής στην πρώτη εμφάνισή του μπροστά στο κοινό του προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής (24/9), όπου θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 43-37, 61-58, 80-73

Με πολύ καλή εμφάνιση απ’ τους Μπαλτσερόφσκι, Γκράντ και Κάιλ Γκάι και πολύ αποτελεσματική άμυνα στην τελευταία περίοδο, το «τριφύλλι» έδειξε πως βαδίζει με αργά και σταθερά βήματα στο σωστό δρόμο, στην τελευταία σειρά φιλικών του πριν απ’ το Super Cup που θα διεξαχθεί στις 29-30 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι «πράσινοι» έκαναν ένα... σεληνιασμένο πρώτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας λύσεις από παντού και με «όπλα» τους τα τρίποντα (4/6) και την τρομερή ευστοχία από το «ζωγραφιστό» (7/8) έχτισαν μία μεγάλη διαφορά 15 πόντων (28-13), ξεσηκώνοντας τον κόσμο τους που έδωσαν το «παρών» στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Η Μπάγερν Μονάχου άρχισε να ισορροπεί σιγά-σιγά το παιχνίδι και με πολύ καλύτερες επιλογές στην επίθεση, μείωσε τη διαφορά στο ημίχρονο (43-37) και ισοφάρισε σε 46-46 στο 24’, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Έντουαρντς. Το ματς άρχισε να γίνεται... ντέρμπι, όμως οι «πράσινοι» σιγά-σιγά ανέκτησαν τον έλεγχο, βρίσκοντας λύσεις από διαφορετικούς παίκτες και βάζοντας στην «εξίσωση» τους Λεσόρ, Σλούκα και Μήτογλου.

Το τρίποντο του Μήτογλου στο 36’ έδωσε ξανά «αέρα» 11 πόντων στον Παναθηναϊκό (74-63) και παρά το γεγονός ότι οι πολύ ανταγωνιστικοί και φέτος Βαυαροί μείωσαν ξανά στο φινάλε, οι «πράσινοι» είχαν τον τρόπο για να διαχειριστούν ως το φινάλε το προβάδισμά τους, χάρις την ευστοχία του Κάιλ Γκάι απ’ τα 6,75μ. φτάνοντας στο τελικό 80-73.

