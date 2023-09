Κόσμος

Λαβρόφ: “Μη ρεαλιστικά” τα σχέδια του ΟΗΕ για Ουκρανία και σιτηρά

Από την έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έριξε νέα… «πόρτα» σε ειρήνη και εξομάλυνση στα σιτηρά.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανίας όπως και οι τελευταίες προτάσεις του ΟΗΕ για την αναβίωση της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά είναι και τα δύο "μη ρεαλιστικά".

Ο Λαβρόφ μίλησε σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από μια εβδομάδα έντονης παγκόσμιας διπλωματίας στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της προσπάθησαν να συγκεντρώσουν την υποστήριξη για το Κίεβο.

"Είναι τελείως ανέφικτο", δήλωσε ο Λαβρόφ για ένα ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων που προωθεί το Κίεβο. "Δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί αυτό. Δεν είναι ρεαλιστικό και όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά την ίδια στιγμή, λένε ότι αυτή είναι η μόνη βάση για διαπραγματεύσεις".

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε επίσης ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επιλυθεί στο πεδίο της μάχης εάν το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του επιμείνουν σε αυτή τη θέση.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα αποχώρησε από την πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά γιατί οι υποσχέσεις που δόθηκαν στη Ρωσία -- συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων σε ρωσική τράπεζα και της επανασύνδεσής της με το παγκόσμιο σύστημα SWIFT - δεν εκπληρώθηκαν.

Είπε ακόμη ότι οι τελευταίες προτάσεις του ΟΗΕ για την αναβίωση αυτού του διαδρόμου για τις εξαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων είναι "απλά μη ρεαλιστικές".

