Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)

Περίπου 18 μήνες μετά από την πρώτη παγκοσμίως, έγινε η δεύτερη μεταμόσχευση σε ασθενή που είχε κριθεί ακατάλληλος για μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς.

Ένας 58χρονος Αμερικανός έγινε προ ημερών ο δεύτερος άνθρωπος στον οποίο μεταμοσχεύθηκε καρδιά από γενετικά τροποποιημένο χοίρο.

Όπως και η πρώτη παγκοσμίως (τον Ιανουάριο του 2022), η μεταμόσχευση έγινε στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος ασθενής που έλαβε τέτοιο μόσχευμα, ο Ντέιβιντ Μπένετ, είχε πεθάνει δύο μήνες μετά την επέμβαση.

Περισσότεροι από 100.000 Αμερικανοί βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η έλλειψη δωρητών οργάνων έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να διερευνήσουν την ξενομεταμόσχευση, δηλαδή τη χρήση οργάνων ζώων για μεταμόσχευση σε ανθρώπους.

Η δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο έγινε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ο Λόρενς Φόσετ, βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού, δεν είχε ελπίδες επιβίωσης αφού είχε διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είχε κριθεί «ακατάλληλος» για μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς. Ως εκ τούτου, η λύση αντιπροσώπευε τη «μοναδική επιλογή» που είχε, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

«Τουλάχιστον τώρα ελπίζω σε κάτι, έχω μια ευκαιρία», δήλωσε ο 58χρονος Φόσετ πριν από την επέμβαση.

«Δεν έχουμε άλλες προσδοκίες παρά μόνο να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί…», είπε η σύζυγός του, «… να καθόμαστε στη βεράντα και να πίνουμε μαζί τον καφέ μας».

Ο Λόρενς Φόσετ αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη και η νέα καρδιά λειτουργεί καλά, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Λαμβάνει ανοσοκατασταλτική αγωγή και «μια νέα θεραπεία με αντισώματα», προκειμένου ο οργανισμός του να μην απορρίψει το μόσχευμα.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που το μόσχευμα προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο χοίρο, για να περιοριστεί δηλαδή ο κίνδυνος απόρριψης.

Πρόσφατα, μεταμοσχεύσεις νεφρών από γενετικά τροποποιημένους χοίρους έγιναν σε εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς. Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτο Μεταμοσχεύσεων στο ιατρικό κέντρο Λανγκόν της Νέας Υόρκης είχε ανακοινώσει πως 32 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση νεφρού από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή, το μόσχευμα εξακολουθούσε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, υπογραμμίζοντας πως καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ.

