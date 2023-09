Αθλητικά

F1 - Grand Prix Ιαπωνίας: Θρίαμβος Φερστάπεν και στη Σουζούκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Red-Bull κατέκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών στην Formula 1.

-

Την καρό σημαία πήρε ο Max Verstappen στη Σουζούκα με περίσσεια άνεση, έχοντας αντιμετωπίσει πρώτα τις δύο McLaren στην εκκίνηση. Η νίκη αυτή του Ολλανδού επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά τη φετινή κυριαρχία της Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα ολοκλήρωσε έτσι μία μαγική σεζόν, αφού έγινε η πρώτη κατασκευαστής στην ιστορία της Formula 1 που στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια με έξι Grand Prix να απομένουν.

Το βάθρο συμπλήρωσαν επάξια δίπλα στον Ολλανδό οι Lando Norris και Oscar Piastri, με τη McLaren να είναι ξεκάθαρα το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο του τριημέρου.

Ο αγώνας

Παρότι οι δύο McLaren εξέπληξαν τον Verstappen με την εκκίνησή τους, ο Ολλανδός κρατήθηκε με μανία στην 1η θέση, παρά την πίεση που δέχτηκε. Εν μέσω αυτής της μετάβασης, ο Norris βρέθηκε μπροστά από τον Piastri, καθώς εκκίνησε σαν "πύραυλος" και ακολούθησε τον Verstappen στην στροφή 1.

Καταστροφικό ξεκίνημα για τις δύο Alfa Romeo, με αυτήν του Bottas να χτυπάει τον Alex Albon στην εκκίνηση, αποσπώντας σοβαρή ζημιά και κλατάρισμα. Πιο μπροστά, οι Sainz και Hamilton έκαναν κίνηση στον Sergio Perez ο οποίος χτύπησε τον Βρετανό, στέλνοντας την μισή W14 στο γρασίδι.

Τα πολλά θραύσματα στο τέλος της ευθείας εκκίνησης τερματισμού έφεραν το αυτοκίνητο ασφαλείας πριν καν ολοκληρωθεί ο 1ος γύρος. Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Bottas, Perez, Albon, Zhou και Ocon, αφού όλοι είχαν αποσπάσει κάποια ζημιά στην εκκίνηση.

Οι Hamilton και Russell μας χάρισαν μία μοναδική μάχη για την 7η θέση στο ξεκίνημα του 6ου γύρου, με τον νεαρό Βρετανό να προσπερνάει τον ομόσταυλό του στο τελευταίο σικέιν και τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή του την... επιστρέφει στη στροφή 1.

Λίγο νωρίτερα, ο Bottas είχε βιώσει ακόμα μία έξοδο, καθώς ο Sargeant μπλόκαρε τους τροχούς του και χτύπησε την Alfa Romeo του Φινλανδού. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν λίγους γύρους μετά ο 34χρονος να εγκαταλείψει. Καταστροφικό αγώνα έκανε και ο Sergio Perez που χτύπησε τον Kevin Magnussen στον 12ο γύρο, σπάζοντας ξανά την εμπρός αεροτομή του. Ο «Checo» πήρε εντολή από τον μηχανικό του να εγκαταλείψει, αφού η RB19 είχε αποκομίσει πρόβλημα.

Οι λίγοι που είχαν μείνει έξω με τη μέση γόμα μετά τους 17 γύρους, είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούνται, επομένως η αλλαγή σε σκληρή ήταν πια μονόδρομος. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Leclerc και Verstappen που η πρώτη τους αλλαγή ήταν ξανά για μέση γόμα.

Την ίδια ώρα, ο Carlos Sainz είχε αρχίσει να ανεβαίνει μετά το δικό του πιτ στοπ, προσπερνώντας εύκολα τόσο τον Esteban Ocon, όσο και τον Fernando Alonso, ανεβαίνοντας στην 6η θέση, πίσω από τον ομόσταυλό του. Το ίδιο εντυπωσιακός ήταν ο Lewis Hamilton που προσπέρασε εκπληκτικά τον Ισπανό οδηγό της Aston Martin στην 130R και στιγμές μετά τον Ocon στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού.

Στον γύρο 27, ο Albon εγκατέλειψε και εκείνος με πρόβλημα στην FW45, όπως είχε κάνει αρκετούς γύρους νωρίτερα ο ομόσταυλός του, Logan Sargeant. Ταυτόχρονα, ο Perez έμπαινε ξανά στο μονοθέσιό του, με σκοπό να εκτίσει την ποινή που είχε δεχτεί, ώστε να μην την "κουβαλήσει" στο Κατάρ.

Μετά από 35 γύρους αγώνα, ο Max Verstappen έκανε την δική του κούρσα μπροστά, έχοντας πάρει τεράστια διαφορά από τον Norris. Ο Russell πάλι, δεν άντεξε στην πρώτη τριάδα με την ταλαιπωρημένη πια σκληρή γόμα και ο Oscar Piastri προσπέρασε τον Βρετανό στη στροφή 1 στον 42ο γύρο.

Με την W14 να μην... αντέχει άλλο με αυτά τα ελαστικά, ο Βρετανός συνέχισε να χάνει θέσεις, αφού τρεις γύρους μετά τον Αυστραλό, ήρθε η ώρα του Charles Leclerc να τον περάσει από την εξωτερική της πρώτης στροφής.

Ο 25χρονος ήταν τόσο αργός προς το τέλος, που τέσσερις γύρους πριν το τέλος του ζητήθηκε να αφήσει τον Lewis Hamilton να περάσει μπροστά του, ώστε να μην πιεστεί ο πολύπειρος οδηγός από τον Sainz πιο πίσω. Τελικά, ο Russell έμεινε πίσω από τον ομόσταυλό του, εντελώς εκτεθειμένος από τη Ferrari του Ισπανού, η οποία πολύ σύντομα τον προσπέρασε, με τρεις γύρους να απομένουν για το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Verstappen αντίθετα, έκανε "περίπατο" στη Σουζούκα, παίρνοντας και τον βαθμό του ταχύτερου γύρου και χαρίζοντας έτσι στους "ταύρους" τον 6ο παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών στην ιστορία της ομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη κατέκτησε το τρόπαιο (βίντεο)

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε πολλούς Δήμους

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)