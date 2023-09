Κόσοβο: Ένοπλοι ταμπουρώθηκαν σε μοναστήρι (εικόνες)

Βαριά οπλισμένοι άνδρες κλείστηκαν στο μοναστήρι από όπου ανταλλάσσουν πυρά με αστυνομικούς. Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το χωριό Μπάνισκο στον βορρά του Κοσόβου όπου σήμερα τα ξημερώματα σκοτώθηκε ένας αστυνομικός σε ανταλλαγή πυρών με ομάδα ενόπλων.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι στο Μπάνισκο έχουν οχυρωθεί περίπου 30 οπλισμένοι άνδρες οι οποίοι συνεχίζουν να πυροβολούν κατά των αστυνομικών. Ο Κούρτι ισχυρίζεται ότι πρόκειται για οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι φέρουν στρατιωτικές στολές και έχουν βαρύ οπλισμό.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου παρουσίασε και φωτογραφίες όπου διακρίνονται μασκοφόροι, ένστολοι, χωρίς διακριτικά και ένα θωρακισμένο όχημα έξω από την μονή του Αγίου Στεφάνου στο Μπάνισκο. «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ήρθαν για να πολεμήσουν και να αποσταθεροποιήσουν το Κόσοβο, και εμείς πολεμάμε εναντίον τους υπερασπιζόμενοι τον νόμο που αποτελεί υποχρέωση μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά το πιο εύκολο και γρήγορο θα ήταν να παραδοθούν» ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου ο Άλμπιν Κούρτι.

