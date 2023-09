Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Πώς θα γίνει η έκδοσή τους και πότε θα είναι διαθέσιμες

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση νέας ψηφιακής ταυτότητας.

Η Ελλάδα κάνει το επόμενο βήμα στην ασφάλεια των πολιτών της και προχωρά στην έκδοση ενός νέου ασφαλούς δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ανταποκρινόμενη στον ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά και στις απατήσεις διεθνών φορέων.

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30π.μ. ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας id.gov.gr, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ: Β’5619) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού τους, με τη διαθεσιμότητα να ξεκινά από την Τρίτη 26/9/23, για την έκδοση νέων τύπου ταυτοτήτων ή την αντικατάστασή τους λόγω μεταβολής των στοιχείων, λήξης ισχύος, φθοράς ή παλαιότητας.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η είσοδος των πολιτών γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία, και καταχωρεί τα εξής στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το ραντεβού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτος, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για να εξυπηρετηθεί.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαλήθευση του email που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος. Ακολούθως, λαμβάνει στο επιβεβαιωμένο email τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο οκτώ (8) ώρες πριν. Είκοσι-τέσσερις (24) ώρες πριν και δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Διασφαλίζεται ότι διατηρείται χρονική απόσταση, μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων για την ίδια Αρχή Έκδοσης δελτίων ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

Οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

Ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τις νέες ταυτότες

