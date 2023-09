Πολιτική

Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγελία Κασσελάκη για τη διαδικασία

Τι κατήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί επίδοξοι ψηφοφόροι του, δεν κατόρθωσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε μια αμφισβήτηση της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας προχώρησε με ανάρτησή του στο facebook ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μιλά για εκατοντάδες καταγγελίες ψηφοφόρων οι οποίοι αποχωρούν διότι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν τους βρίσκουν στις λίστες μελών, ενώ είχαν εγγραφεί στον α΄ γύρο.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης τονίζει: "Παρακαλώ πολύ τα νέα μέλη που ψήφισαν για πρώτη φορά την περασμένη Κυριακή να μη δέχονται τη δικαιολογία «δεν σας βρίσκουμε», αποχωρώντας από τα εκλογικά κέντρα. Η διαδικασία αναζήτησης και ταυτοποίησης είναι γνωστή σε όλα τα μέλη των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. Εφιστώ την προσοχή στην ΚΕΦΕ για τις εκατοντάδες καταγγελίες και την απουσία γραμμών για την ταυτοποίηση των μελών".