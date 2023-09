Κοινωνία

Κάρλα: Σορός εντοπίστηκε στη λίμνη

Τα ευρήματα στην περιοχή που "χτενίζεται" για την ανεύρεση του αγνοούμενου ψαρά.

Σορός εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στη Λίμνη Κάρλα, όπου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαρά.

Στο σημείο εντοπίστηκαν βάρκα και δίχτυα, ωστόσο, οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν ακόμα ότι η σορός ανήκει στον 43χρονο ψαρά.

O τελευταίος που τον είδε είναι ο αδερφός του, ο οποίος έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει, η βάρκα έβαζε νερά κι εκείνος έβγαλες τις γαλότσες του, βούτηξε στο νερό και κολύμπησε αρκετή ώρα μέχρι να βγει στη στεριά κι έτσι σώθηκε. Δεν έχει ιδέα όμως τι έγινε με τον αδερφό του. Ο άνδρας έδειξε στις Αρχές ορισμένα σημεία, όπου εκτιμά ότι έγινε το μοιραίο, χωρίς όμως η έρευνα να βγάλει αποτέλεσμα.

