“Η Μάγισσα”: Τρίγγου και Χαρίτος στο δελτίο του ΑΝΤ1 λίγο πριν από την πρεμιέρα (βίντεο)

Ο Λευτέρης Χαρίτος και η Έλλη Τρίγγου «ξενάγησαν» τη Ρίτσα Μπιζόγλη στον μαγικό κόσμο της «Μάγισσας».

Με πολύ πάθος, δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακά γυρίσματα, τη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και την αξεπέραστη αισθητική των συντελεστών της, η "Μάγισσα" έρχεται για να συνεπάρει τους τηλεθεατές.

Ο σκηνοθέτης της πολυαναμενόμενης σειράς, Λευτέρης Χαρίτος και η πρωταγωνίστριά της, Έλλη Τρίγγου, μίλησαν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, λίγο πριν από την πρεμιέρα, τη Δευτέρα στις 21:00.

-Έχετε δημιουργήσει αυτό που λέμε μεγάλες προσδοκίες. Έχει ανέβει ο πήχης ψηλά. Αυτό είναι κινητήριος δύναμη.

Λευτέρης Χαρίτος: Νομίζω η κινητήριος δύναμη είναι καταρχήν ότι είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και δεν εννοώ μόνο το επίπεδο παραγωγής, εννοώ και το θέμα.... Σήμερα που ήρθα κάπως και είδα λίγο τα παιδιά που κάνουνε γύρισμα έξω και ετοιμαζόμασταν με την Ελίνα να πούμε δυο κουβέντες. Αλήθεια, αισθάνθηκα για πρώτη φορά ενόψει της πρεμιέρας ότι πώς έγινε όλο αυτό; Νομίζω δεν πρέπει να κοιμόμουνα. Πρέπει κάποιος να μου είπε έλα κάτω τώρα. Δεν ήμουν εκεί όταν ήμουν εγώ εκεί, αλλά ήταν σαν να μην είναι. Το λέω με την έννοια ότι είναι κάτι τεράστιο που δεν μπορώ να το φανταστώ πως έγινε. Δηλαδή μαζεύτηκε ξαφνικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι γιατί είμαστε πολλοί. Μιλάω για μένα. Ναι, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι ξαφνικά δημιούργησαν αυτόν τον κόσμο. Το τίποτα. Γράψαμε ρούχα, στήσαμε πύργους, κινήσαμε γη και ουρανό.

Έλλη Τρίγγου: Δηλαδή με θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα εδώ σε αυτό τον πύργο για να κάνουμε μια φωτογράφηση που ήταν μόνο ένα δωμάτιο φτιαγμένο ειδικά για τη φωτογράφηση και. Το κοιτούσα και έλεγα τι; Τι είναι αλήθεια; Τι είναι αυτό; Υπήρχε. Το φτιάξαμε δηλαδή και γίνονται Τα πράγματα γίνονται. Κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με καινούργια πράγματα. Εκεί πολλές φορές με πιάνω κι εγώ να λέω τώρα αυτό συμβαίνει. Είμαστε κομμάτι του, το δημιουργήσαμε.

Πώς θα περιγράφατε τη σειρά που θα δούμε τη Δευτέρα; Τι είναι;

Λευτέρης Χαρίτος: Είναι ένα παραμύθι. Είναι ένα πολύ όμορφο παραμύθι με όμορφους ανθρώπους. Δεν εννοώ όμορφους, όμορφους, αλλά είναι κάπως όλοι οι ηθοποιοί ντυμένοι και φτιαγμένοι. Ο καθένας έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Είναι ένα παραμύθι το οποίο άλλες φορές σε κάνει να φοβάσαι, άλλες φορές σε κάνει να γελάς, άλλες φορές σε κάνει να αγωνιάς, άλλες φορές σε κάνει να το χαζεύεις και να λες τι ωραίο που είναι να ερωτεύεσαι.

Έλλη Τρίγγου: Αν θα υπήρχε ένας στόχος, θα ήταν αυτός να δοθεί μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που ζούμε, να δοθεί μια ανάσα ομορφιάς και δημιουργικότητας, να έχουμε τους ανθρώπους μαζί μας.

-Όσο πιο μεγάλες οι δυσκολίες τόσο πιο σπουδαίο το εγχείρημα. Ένα ταξίδι στον χρόνο και στα συναισθήματα με οδηγό μας τον κεντρικό χαρακτήρα - τη Μάγισσα Θεοφανώ.

Ελένη Τρίγγου: Είμαι η Θεοφανώ. Επίθετο δεν έχω.

Λευτέρης Χαρίτος: Ναι.

Έλλη Τρίγγου: Κάπως. Εγώ δεν έχω ρίζες. Είμαι ορφανή από γονείς, οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα το ερευνήσουμε γενικότερα μέσα στη σειρά. Από πού κρατάει αυτό το κορίτσι; Βρισκόμαστε στη Μάνη 1817. Είμαι δούλα στον πύργο τον όλον εδώ, αλλά τώρα βλέπω τα πράγματα με το όνομά.

Λευτέρης Χαρίτος: Νομίζω οι σεναριογράφοι έχουν φτιάξει έναν εξαιρετικό γυναικείο χαρακτήρα για το σήμερα. Γιατί κάπως εγώ το βλέπω όλο αυτό του Θεοφάνους σαν μια μεταφορά για μια γυναίκα που ψάχνει ταυτότητα της άσχετα που είναι εποχής και που έχει ένα χάρισμα κλπ. Θεωρώ ότι κάθε γυναίκα εν δυνάμει έχει ένα χάρισμα και ψάχνει να το βρει και ψάχνει να καταλάβει τι είναι αυτό που θα κάνει στον απέναντί της αυτό το χάρισμα. Και είναι πάρα πολύ ωραία μεταξύ της Έλλης, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαν. Το ταξίδι κάθε νέας γυναίκας ξεκινάει και βγαίνει προς τα έξω, αλλά εμείς κάνουμε ένα παραμύθι. Οπότε η ηρωίδα μας έχει ένα χάρισμα και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η θέση της στο χάρτη και στην κοινωνία. Αλλά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σύγχρονο στο σήμερα. Γιατί νομίζω ένα ερώτημα πλέον, το οποίο είναι καίριο για κάθε γυναίκα και οφείλει κάπως να το απαντήσει υπό μια έννοια με πώς...





