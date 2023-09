Κόσμος

Κόσοβο: Νεκροί στην πολιορκία του μοναστηριού (εικόνες)

Συλλήψεις ατόμων που φέρονται να είναι Σέρβοι. Ταμπουρωθηκαν σε μοναστηρι, κλειδωθηκαν οι μοναχοι μέσα.

Οι δυνάμεις της τάξης του Κοσόβου ανέκτησαν σήμερα τον έλεγχο ενός μοναστηριού, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου σχεδόν τριάντα ένοπλοι άνδρες είχαν ταμπουρωθεί για αρκετές ώρες, μετά το θάνατο ενός αστυνομικού τη νύχτα, ο οποίος αναζωπύρωσε τις εντάσεις μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου.

"Ανακτήσαμε τον έλεγχο αυτής της περιοχής, έπειτα από αρκετές μάχες", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τζελάλ Σβέκλα σε συνέντευξη Τύπου.

Kosovo police officers offered medical aid to one of the arrested terrorists.



Professionalism and values above everything.



This is Kosovo. pic.twitter.com/upLZsItWnR — Admirim (@admirim) September 24, 2023

Τρεις μεταξύ των δραστών της επίθεσης σκοτώθηκαν, διευκρίνισε ο υπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη δύο ανδρών, τραυματιών, που φορούσαν "στολή", χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία, και άλλων τεσσάρων που πρόσφεραν υποστήριξη στην ομάδα. Οι τελευταίοι συνελήφθησαν έξω από την περίμετρο του μοναστηριού.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε διευκρινίσει ότι τέσσερις πολίτες "συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους εργαλεία ραδιοεπικοινωνίας" και ότι κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Another Serbian terrorist scumbag arrested by the Kosovo Police. Look how terrified he is in the hands of our policemen.#Kosovo#KosovoPolice ?????? pic.twitter.com/vsf4XHcM8f — George Arianiti (@Comnenus10000) September 24, 2023

The moment Kosovo police brought one of the arrested terrorists to the police station in Mitrovica. pic.twitter.com/auipzZ6Hbn — Admirim (@admirim) September 24, 2023

Οι ένοπλοι είχαν ταμπουρωθεί από το μεσημέρι στο μοναστήρι του Μπάνισκο και ήταν περικυκλωμένοι από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ομάδα προσκυνητών από το Νόβι Σαντ της Σερβίας βρισκόταν μέσα στο μοναστήρι όταν αυτοί οι μασκοφόροι άνδρες "εισέβαλαν σε αυτό με θωρακισμένο όχημα και παραβίασαν την πύλη", σύμφωνα με την επισκοπή.

