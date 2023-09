Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΕΦΕΣ: Ο Σλούκας σήκωσε το τρόπαιο

Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο, στο «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Κώστα Σλούκα να σηκώνει το τρόπαιο.

-

Με τον Ματίας Λεσόρ να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ (21π., 9ρ.), τον Κώστα Σλούκα να σημειώνει με εκπληκτικό ανάποδο λέι-απ το νικητήριο καλάθι στα 11’’ πριν το φινάλε και άμυνα που τσάκιζε... κόκαλα, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αναντολού Εφές με 70-69 στον τελικό του 5ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κι έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας του, πριν επικεντρωθεί στη «μάχη» του Super Cup που ακολουθεί στις 29-30 Σεπτεμβρίου.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 36-31, 55-46, 70-69

Οι «πράσινοι» ήταν τρομερά πειθαρχημένοι στην άμυνά τους απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2021 και του 2022, οι οποίοι αν κι έχασαν τον Βασίλιε Μίτσιτς, δεν παύουν να αποτελούν μία τρομερά ποιοτική ομάδα κι ένα σύνολο που έμαθε να παίζει μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Ο Εργκίν Αταμάν, ωστόσο, ως προπονητής πλέον του Παναθηναϊκού «πίκρανε» την πρώην ομάδα του, βλέποντας με ικανοποίηση τους παίκτες του «τριφυλλιού» να βγάζουν -ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο- πολλά απ’ τα στοιχεία που δουλεύουν και θέλει να περάσουν στο παιχνίδι τους.

Στην πρώτη περίοδο ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει σταθερά λύσεις απ’ τους Γκάι και Λεσόρ, όμως ο «δαιμόνιος» Λάρκιν διατηρούσε διαρκώς την Εφές μέσα στο παιχνίδι. Από το δεύτερο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» άρχισαν να σφίγγουν» κι άλλο την άμυνά τους, έχοντας σωστές επιλογές στην επίθεση κι έκλεισαν το ημίχρονο με 36-31, αφήνοντας ικανοποιημένο τον Αταμάν για την αμυντική τους επίδοση.

Η «εκρηκτική» εκκίνηση του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο με τους Γκάι και Μήτογλου να οδηγούν στο σκοράρισμα και τον Λεσόρ να προσφέρει θέαμα και ουσία, οδήγησαν το «τριφύλλι» στο +12 (47-35), όμως η τουρκική ομάδα «αντέδρασε» και πάλι με τους Λάρκιν και Μπράιαντ, ροκανίζοντας σιγά-σιγά τη διαφορά.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός έχτισε ξανά μία διαφορά 9 πόντων (62-53), χάρις σε δύο «μεγάλα» καλάθια του Σλούκα, όμως τα εύστοχα τρίποντα των Τούρκων και το γκολ-φάουλ του Ζίζιτς «μάζεψαν» ξανά την απόσταση στους 3 πόντους (62-59), ενώ άλλο ένα τρίποντο του Γουίλις στο 35’ ισοφάρισε σε 63-63.

Μία τρίποντη «βόμβα» του Γκάι έδωσε ξανά «αέρα» τριών πόντων στους «πράσινους», οι οποίοι βγήκαν στη συνέχεια ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απ’ την εντυπωσιακή «τάπα» του Λεσόρ στον Λάρκιν και το τρομερά δύσκολο καλάθι του Γάλλου.

Το ματς πήγε στην... κόψη του ξυραφιού στο τελευταίο δίλεπτο, με τον Μπράιαντ να δίνει προβάδισμα απ’ τις βολές 68-69, μέχρι που... μίλησε ο Σλούκας. Μετά από δύο σερί άστοχες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, ο Έλληνας άσος πήρε την επίθεση πάνω του, «διάβασε» την προσαρμογή της άμυνας πάνω του και με ένα υπέροχο μπάσιμο και ανάποδο λέι-απ, χάρισε τη νίκη στους «πράσινους» με 70-69, καθώς το τελευταίο σουτ του Γουίλις βρήκε... σίδερο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 1, Γκάι 13 (3/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπαλτσερόφκσι 6, Σλούκας 9 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Παπαπέτρου 3 (1), Γκραντ 5 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λεσόρ 21 (9 ριμπαουντ), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 3 (5 ριμπάουντ), Μήτογλου 9 (9 ριμπάουντ).

ΕΦΕΣ (Τζαν): Λάρκιν 14 (2/7 τρίποντα, 6 ασίστ), Μπομπουά 8 (2), Μπράιαντ 7 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκάζι, Κλάιμπερν 13 (3/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Τόμπσον 5 (1), Πλάις, Χόλατζ, Οσμανί, Γιλμάζ, Γουίλις 10 (2), Ζίζιτς 11.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 18/36 δίποντα, 6/24 τρίποντα, 16/23 βολές, 40 ριμπάουντ (13 επιθετικά-27 αμυντικά), 17 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Εφές: 14/27 δίποντα, 11/33 τρίποντα, 8/23 βολές, 36 ριμπάουντ (9 επιθετικά-27 αμυντικά), 19 ασίστ,10 λάθη, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ.

*Στο ημίχρονο του αγώνα με την Αναντολού Εφές, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε και βράβευσε τους Ιπτάμενους Πυροσβεστικών Αεροσκαφών CANADAIR, για την αυτοθυσία και την αυταπάρνησή που επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

