Ναγκόρνο Καραμπάχ: Συνάντηση Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν

Συνάντηση με τον Αζέρο ομόλογό του θα έχει ο Πρόεδρος της Τουρκίας, ενώ χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί σήμερα με τον σύμμαχό του, πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, καθώς χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν το Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετά τη νίκη του Αζερμπαϊτζάν κατά των μαχητών της περιοχής την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Ερντογάν θα πραγματοποιήσει μονοήμερη επίσκεψη στον θύλακα του Ναχιτσεβάν, πρόκειται για μία λωρίδα αζέρικης περιοχής που βρίσκεται μεταξύ της Αρμενίας, του Ιράν και της Τουρκίας, ενώ θα συζητήσει με τον Αλίγιεφ την κατάσταση στην περιοχή του Καραμπάχ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Τούρκου προέδρου.

Περισσότεροι από 2.900 πρόσφυγες είχαν περάσει στην Αρμενία από το Ναγκόρνο Καραμπάχ μέχρι τις 5:00 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο μία ανακοίνωση της αρμενικής κυβέρνησης.

