Κόσμος

Μεταναστευτικό – Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες μετανάστες και δεκάδες διακινητές συνελήφθησαν στην Αδριανούπολη, σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές.

-

Επιχείρηση με ελικόπτερα και ομάδες ειδικών αποστολών οργάνωσε η Τουρκία στην Αδριανούπολη, προκειμένου να εμποδίσει πρόσφυγες και μετανάστες να περάσουν στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, συνελήφθησαν 178 παράτυποι μετανάστες και 87 διακινητές. Οι μετανάστες που συνελήφθησαν είναι από το Ιράκ, τη Συρία, το Μαρόκο, τη Λιβύη, το Ιράν, το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Οι μετανάστες παραδόθηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση Μετανάστευσης.

Οι επιχειρήσεις με την υποστήριξη ελικοπτέρων πραγματοποιήθηκαν στις εισόδους και τις εξόδους της Αδριανούπολης και σε περιοχές όπου παρατηρείται κινητικότητα μεταναστών.

Oι παράνομοι μετανάστες εντοπίζονται από κάμερες και οι ομάδες ειδικών επιχειρήσεων προσγειώνονται με ελικόπτερα σε εκείνη την περιοχή και μαζεύουν τους μετανάστες. Επίσης, πραγματοποιούν επιδρομές σε σπίτια, που γνωρίζουν ότι διαμένουν μετανάστες, ή σε δρόμους της Αδριανούπολης και τους συλλαμβάνουν όλους.

Κατά τη διάρκεια των 24ωρων επιθεωρήσεων των αστυνομικών οργάνων, ταξί, μίνι λεωφορεία, λεωφορεία και ύποπτα οχήματα εξετάζονται ένα προς ένα στα σημεία ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Επαρχιακή Διεύθυνση Ασφαλείας και η Επαρχιακή Διοίκηση Στρατο-Χωροφυλακής (Jandarma) συνεχίζουν αδιάλειπτα τις επιχειρήσεις τους για να αποτρέψουν την παράνομη διέλευση παράτυπων μεταναστών προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και να καταπολεμήσουν τη λαθρομετανάστευση.

Συνολικά 169 ύποπτοι διακινητές συνελήφθησαν τον τελευταίο μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Τροχαίο: Εγκατάλειψη οδηγού μηχανής, που εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση (βίντεο ντοκουμέντο)