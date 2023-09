Πολιτική

Καιρίδης: διπλασιασμός της ροής παράτυπων μεταναστών το 2023 (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Μετανάστευσης για το νέο «κόλπο» με τις λέμβους των 20 ατόμων, την στάση της Τουρκίας, αλλά και την άρνηση τοπικών κοινοτήτων για την δημιουργία δομών φιλοξενίας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στις αναφορές του Ταγίπ Ερντογάν για ζήτημα του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού.

«Το μεταναστευτικό πρωταγωνίστησε στην παρουσία Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και ήταν το θέμα που έφτασε πρώτο στη συνάντηση με τον Ερντογάν. Είναι μία καλή βάση για να συνεχίσουμε τον πολιτικό διάλογο στα μέσα Οκτωβρίου», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παραδέχθηκε ότι «εχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές στα νησιά μας. Η αύξηση αυτή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και έχουμε διπλασιασμό σε σχέση με το 2021. Φέτος ο αριθμός πάλι θα διπλασιαστεί», προσθέτοντας ότι «χρησιμοποιούνται μικρά φουσκωτά, μίας χρήσης που κατασκευάζονται στην Τουρκία. Είναι των 20 ατόμων, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εύκολο για τους διακινητές να το βουλιάξουν».

Όπως ανέφερε ο κ. Καιρίδης, «30.000 μετανάστες έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την Τουρκία σε σχέση με το 2015 που είχαν έρθει 800.000. Οι ροές που έρχονται εδώ επηρεάζουν τόσο εμάς όσο για την Ευρώπη, αφού προωθούνται σε αυτήν», ενώ αποκάλυψε ότι το Σάββατο, θα υπάρξει συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία για το θέμα των μεταναστών.

«Παραδοσιακά το μεγάλο πρόβλημα είναι η Λέσβος. Από 24.000 όταν κάηκε η Μόρια, αυτήν τη στιγμή έχει 4000 μετανάστες το νησί. Η Ρόδος είναι ιδιαίτερη περίπτωση, όπου υπάρχουν κάποιες ροές, αλλά σε αντίθεση με άλλα νησιά δεν έχουμε δομή φιλοξενίας, γιατί αντιδρά ο κόσμος. Έχουμε δικαστικές διαμάχες για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας σε μέρη που δεν επιτρέπει ο κόσμος να δημιουργηθούν, όπως η Ρόδος», σημείωσε ο Υπουργός..

Στρέφοντας τα βέλη του προς την γείτονα, ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε πως «η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο παράνομης μετανάστευσης. Έχουμε συλλάβει διακινητές πολλών εθνοτήτων. Έχουμε εξηγήσει στην Τουρκία ότι μέσα από την σωστή διαχείριση μπορούν και οι ίδιοι να ωφεληθούν».

Προσέθεσε ότι «Ο Ερντογάν χρειάζεται και την Ελλάδα και το Ισραήλ και το ελληνοαμερικανικό λόμπι κι εμείς πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι προσωπικές σχέσεις, είναι ανοιχτοί οι δίαυλοι, με βάση το συμφέρον της χώρας μας».





