Θάνατος δόκιμου: “Δεν πέθανε από τσίμπημα κουνουπιού η 20χρονη”

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τον θάνατο της δοκίμου του Εμπορικού Ναυτικού, σε εκπαιδευτικό ταξίδι που ήταν μοιραίο για την ζωή της.

Aδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία θανάτου της 20χρονης δόκιμης πλοιάρχου του Εμπορικού Ναυτικού Μαριάννας Τσίγκα, που έχασε τη ζωή της στο πρώτο της ταξίδι.

Εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Χρήστος Χατζηχριστοδούλου δηλώνει στη Realnews ότι ο θάνατος της Μαριάννας πιθανότατα δεν οφείλεται σε τσίμπημα κουνουπιού, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, μετά τον ξαφνικό θάνατο της 20χρονης, οι υπηρεσίες του ΕΟΔΥ έσπευσαν να διερευνήσουν αν υπάρχει ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου λοιμώδους, μεταδοτικού νοσήματος. Καταλήξαμε ότι η κοπέλα δεν πέθανε από λοιμώδες νόσημα και μάλλον, από την πρώτη εικόνα που έχουμε, πιθανότατα ούτε από τσίμπημα κουνουπιού», τονίζει ο Χρ. Χατζηχριστοδούλου, καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ως εκ τούτου, δεν απαιτήθηκε, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. «Μπορεί όντως η άτυχη κοπέλα να έφυγε από κάποια λοίμωξη, αλλά δεν ήταν π.χ. δάγκειος πυρετός, ελονοσία και άλλα τέτοια νοσήματα που ενδημούν ειδικά στην περιοχή της Ινδίας».

«Απροσδιόριστη η αιτία»

Όπως αναφέρουν στην «R» αρμόδιες πηγές, η νεκροψία-νεκροτομή διεξήχθη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Η αιτία θανάτου καταγράφεται ως «απροσδιόριστη», εν αναμονή και των πρόσθετων εργαστηριακών εξετάσεων. Κατά την αρχική εξέταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν ευρήματα φλεγμονής.

Η 20χρονη ήταν υγιέστατη και δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κανένα πρόβλημα υγείας. Η Μαριάννα Τσίγκα αρρώστησε μετά τον απόπλου του δεξαμενόπλοιου από το λιμάνι Σίκα στην Ινδία. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Σουέζ της Αιγύπτου. Στις 2 Σεπτεμβρίου, με μέριμνα της εταιρείας, μαζί με ιατρικό συνοδό, εισήχθη σε ιδιωτική κλινική της Αττικής και στη συνέχεια σε νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκε επί 16 ημέρες και ακολούθως παρουσίασε καλύτερη κλινική εικόνα. Μάλιστα, ήταν έτοιμη να επιστρέψει στον τόπο της, την Κω. Ωστόσο, ξαφνικά η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου η 20χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Μαριάννα, με την ειδικότητα της δόκιμης πλοιάρχου, είχε ναυτολογηθεί ως μέλος πληρώματος υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού της πλου. Όπως ανέφεραν φίλοι και συνάδελφοί της, η κοπέλα με καταγωγή από την Κω αγαπούσε τη δουλειά της και ήταν το όνειρό της να ταξιδεύει. Η ίδια είχε δώσει δύο φορές πανελλαδικές εξετάσεις για να καταφέρει να επιτύχει τον στόχο της. Όσοι τη γνώριζαν την περιγράφουν ως έναν άνθρωπο πρόθυμο και ευγενικό, με το χαμόγελο στα χείλη, ενώ δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό της για το πρώτο της ταξίδι, που στάθηκε μοιραίο.

Τα συμπτώματα

Τόσο η οικογένεια της Μαριάννας όσο και οι συγγενείς και οι φίλοι της είναι συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατά τη νοσηλεία της στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Η Κως έχει βυθιστεί στο πένθος.

Η μητέρα της, σε δηλώσεις της, φανερά συγκλονισμένη, αναφέρθηκε στα κρίσιμα εκείνα 24ωρα που νόσησε στο καράβι και στα πρώτα συμπτώματα που εκδήλωσε το παιδί της. «Πρώτα εμφάνισε εξανθήματα και φαγούρα. Πρήξιμο στα χέρια, είχε πόνους στο στήθος, στα γόνατα, στα κόκαλα, είχε εμετούς. Μου λέει το παιδί “μαμά, υποφέρω, πονάω”. Ξέραμε ότι δεν είχε μέσα το καράβι, δεν έχει γιατρό το καράβι. Δεν ρίχνω ευθύνες σε κανέναν μέχρι να δούμε από τι έφυγε το παιδί μου και θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο καράβι που τη βοήθησαν, αν και αυτό δεν ήταν η δουλειά τους. Oμως, κάτι υπήρχε, το οποίο δεν μπορούσαν να βρουν. Hταν κάτι εσωτερικό, μικρόβιο. Η Μαριάννα μας δεν έφυγε, είναι εδώ και μας βλέπει και ταξιδεύει», δήλωσε με ανείπωτο πόνο ψυχής.

Η κηδεία της 20χρονης έγινε την περασμένη Πέμπτη. Συντετριμμένοι οι γονείς, ο αδελφός, οι φίλοι και οι συνάδελφοι της Μαριάννας την αποχαιρέτησαν στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ζηπάρι της Κω, που ήταν κατάμεστος από κόσμο. Ντυμένη στα λευκά η μητέρα και μαυροφορεμένος ο πατέρας, δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πώς από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν το παιδί τους.

Τραγική φιγούρα και ο πατέρας της Μαριάννας, που ακόμα περιμένει να μάθει από τα χείλη των αρμοδίων από τι πέθανε το παιδί του, που ήταν καθ’ όλα υγιές. «Δεν ξέρουμε από τι πέθανε. Περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε», έλεγε ο Παναγιώτης Τσίγκας, με όση δύναμη του είχε απομείνει.

Η 20χρονη είχε μια πολύ δύσκολη πορεία πριν διαπιστωθεί ο θάνατός της. Οι γιατροί αντιμετώπιζαν δυσκολίες στον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας της ασθένειάς της, που δεν έχει ακόμη κατανοηθεί πλήρως. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που θα λύσουν το μυστήριο που καλύπτει την αιτία θανάτου της Μαριάννας, αναμένεται να βγουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

